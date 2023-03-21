وزير النقل: توقيع البروتوكول التنفيذي لافتتاح برامج أكاديمية مصر للنقل السككي

شهد وزير النقل الفريق مهندس

الوزير توقيع البروتوكول التنفيذي لافتتاح برامج أكاديمية مصر للنقل السككي بين شركة الستوم الفرنسية وعدد من الهيئات التابعة لوزارة النقل (الهيئة القومية لسكك حديد مصر – الهيئة القومية للأنفاق – المعهد القومي للنقل)، وبحضور اندرو ديلون الرئيس الاقليمي لشركة الستوم الفرنسية ونائب رئيس الشركة، وقام بتوقيع البروتوكول كل من المهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر واللواء شريف ليل رئيس الهيئة القومية للأنفاق وحسن مهدي مدير معهد النقل القومي مع المهندس رامي صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة الستوم مصر لمشروعات النقل.

وصرح وزير النقل بأن توقيع البروتوكول يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالعنصر البشري وتدريبه على أحدث أنواع التكنولوجيا بالتعاون مع الشركات العالمية وخاصة في ظل التطور الكبير في منظومة النقل بمصر، حيث يهدف هذا التعاون إلى تدريب وتأهيل وتوسيع مدارك المهندسين المتدربين لمواكبة التكنولوجيا المتطورة في هذا المجال وتلبية متطلبات سوق العمل التي تقتضيها مشروعات النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة، والتي وجه الرئيس السيسي بالتوسع في إنشائها.

كما يهدف البروتوكول إلى بناء قاعدة كبيرة من الأيدي العاملة والعناصر البشرية المدربة في المجالات الفنية المختلفة مثل الوحدات المتحركة ونظم الاتصالات والإشارات والقوى والتحكم المركزي والصيانة لقطاعات السكك الحديدية، كل ذلك من أجل الارتقاء بالعنصر البشري باعتباره العمود الفقري لنمو وتطوير منظومة النقل في مصر.

وأوضح الوزير أنه تم بالفعل اتخاذ الخطوات اللازمة والترتيبات الخاصة لبدء تنفيذ كافة برامج مبادرة الاكاديمية، حيث سيتم تنفيذ اول برامج الاكاديمية بدءا من غد الأربعاء بالمعهد القومي للنقل لضمان إنجاز جميع برامج المبادرة طبقا للبرنامج الزمني خلال مدة سريان البروتوكول من أجل المضي قدماً في تنفيذ اهداف المبادرة وتحقيق الغاية منها.

الأكاديمية ستقدم 3 برامج في مختلف الجوانب بمجالات السكة الحديد والمترو

وأضاف وزير النقل: ”الأكاديمية ستقدم ثلاثة برامج للمشاركين في مختلف الجوانب الفنية بمجالات السكك الحديدية والمترو وذلك من خلال البرنامج التخصصي بالشراكة مع كل من الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للأنفاق لتدريب 200 مهندس بهدف توسيع مدارك المهندسين المتدربين في أوجه متعددة لأنظمة النقل على التكنولوجيا الحديثة في مجالات فنية مختلفة مثل (الوحدات المتحركة – نظم الاتصالات والإشارات – كهرباء القوى – التحكم المركزي – ورش الصيانة والتشغيل) وذلك من خلال عقد دورات تدريبية بواسطة خبراء معتمدين من شركة ألستوم الفرنسية في التخصصات الفنية المختلفة“.

وتابع وزير النقل: ويضاف إلى ما سبق البرنامج الفني بالشراكة مع المعهد القومي للنقل لتدريب 30 مهندسا حديثي التخرج من الجامعات المصرية المختلفة لتطوير كفاءتهم الفنية وتوفير فرص التعلم والإستفادة من الخبرات العلمية في مجالات السكك الحديدية المختلفة وتخطيط النقل بهدف تأهيلهم لتلبية متطلبات سوق العمل في مجال النقل السككي، علاوة على البرنامج التدريبي الفني بالشراكة مع المعهد العالي لتكنولوجيا النقل (وردان) لتدريب 70 طالبا بالمعهد لاكتساب المهارات العملية من خلال دورات تدريبية وزيارات ميدانية للمواقع حول أساليب التشغيل والصيانة للأنظمة الحديثة في مجالات السكك الحديدية والنقل المختلفة.

ومن جانبه أكد أندرو ديلون الرئيس الإقليمي لشركة الستوم الفرنسية العالمية أن توقيع هذا البروتوكول يأتي انطلاقاً من المسئولية المجتمعية للشركة في ضوء التعاون الاستراتيجي بين شركة الستوم ووزارة النقل لضمان وجود قوى عاملة مدربة ومؤهلة لدعم نمو أنظمة النقل المستدامة في مصر من خلال تمكين المشاركين التعلم من قبل المتخصصين في جامعة ألستوم وكذا خبراء هندسيين رائدين في مجال النقل حول أنظمة متكاملة لمستقبل النقل الأخضر الأكثر ذكاءً حول العالم.

التوقيع استكمالاً للتعاون القائم في تنفيذ عدد من المشروعات

يأتي التوقيع استكمالاً للتعاون القائم بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات مثل مشروع المونوريل وتصنيع وتوريد 55 قطار مترو مكيف جديد للخط الأول للمترو، وبما يجعل المتدربين مؤهلين لكافة أنواع التكنولوجيا الخاصة بوسائل النقل الحديثة.

كما يعتبر هذا التوقيع استكمالا لمذكرة التفاهم التي سبق وتم توقيعها بين وزارة النقل وشركة ألستوم على هامش فعاليات جلسة الحلول المبتكرة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال مشروعات النقل المقامة بيوم الحلول ضمن فعاليات مؤتمر المناخ (COP 27) والذي أقيمت فعالياته بمدينة شرم الشيخ نوفمبر الماضي.