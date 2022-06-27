وزير النقل: توجيه رئاسي بحل مشاكل الطريق الدولي الساحلي (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية على فضائية إم بي سي مصر، إنه تم التواصل مع الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات بشأن شكاوي المواطنين من مشاكل الطريق الدولي الساحلي.

وبحسب برنامج الحكاية فإن الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات قال إن هناك توجيها رئاسيا بحل مشاكل الطريق الدولي الساحلي.

وأضاف الوزير أن هناك لجنة قامت أمس الأحد بمعاينة المشاكل الموجودة على الطريق، وجارٍ التعامل معها بشكل فوري.

وذلك بعد ورود شكاوي من مرتادي الطريق الدولي الساحلي.

وكان الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية إم بي سي مصر، طالب في حلقة أمس إصدار بيان من الوزارات المعنية بشأن الطريق الدولي الساحلي، نتيجة وجود شكاوى من المواطنين.

كما كان قد انتشرت فيديوهات تشير لعشوائية سير السيارات على الطريق الدولي الساحلي.