وزير النقل: تنفيذ 32 مشروعا في قطاع النقل البحري

هاجر عمران ومدحت إسماعيل:قال الدكتور هشام عرفات، إن قطاع النقل البحري يعتبر قاطرة التنمية، وأن وزراته تنفذ ما يقرب من 32 مشروعا في القطاع خلال الفترة الحالية المستقبلية، لافتا إلي أن العمل يجري على قدم وساق لاستكمال مخططات تطوير موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط ونويبع والغردقة وسفاجا والسويس وشرم

هاجر عمران ومدحت إسماعيل:

قال الدكتور هشام عرفات، إن قطاع النقل البحري يعتبر قاطرة التنمية، وأن وزراته تنفذ ما يقرب من 32 مشروعا في القطاع خلال الفترة الحالية المستقبلية، لافتا إلي أن العمل يجري على قدم وساق لاستكمال مخططات تطوير موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط ونويبع والغردقة وسفاجا والسويس وشرم الشيخ.

وأضاف أنه يتم حاليا تنفيذ مشروعات استثمارية كبرى في الموانئ البحرية بأحد أنظمة الاستثمار المتعارف عليها “EPC+F –PPP– BOT” بما له من مردود إيجابي مباشر على الاقتصاد المصري، لافتا إلي أنه يتم إنشاء محطة الحاويات والبضائع العامة بميناء الإسكندرية بالأرصفة من 55- 62 على مساحة 560 ألف متر مربع وإنشاء محطة لتداول المنتجات البترولية بميناء الدخيلة على مساحة 155 ألف متر مربع باستثمارات 150 مليون دولار وإنشاء محطة الحاويات الجديدة بميناء دمياط على مساحة 1,127 مليون متر مربع.

جاءت تصريحات الوزير خلال كلمته في موتمر صحفي نظمته الغرفة الأمريكية اليوم، وأشار عرفات إلي إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا على مساحة 600 ألف متر مربع باستثمارات 500 مليون دولار، وإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء نويبع على مساحة 140 ألف متر مربع.