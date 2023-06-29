وزير النقل: تنفيذ عدة أهداف استراتيجية لجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات

قال وزير النقل الفريق مهندس

الوزير إن الوزارة قامت بتنفيذ مجموعة أهداف استراتيجية في عدة محاور كان المحور الأول منها خلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني – الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة ومن أهم هذه الممرات (ممر السخنة – الإسكندرية اللوجيستي وممر القاهرة – الإسكندرية اللوجيستي وممر طنطا – المنصورة – دمياط وممر جرجوب – السلوم وممر العريش – طابا).

يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021 أثناء تفقد ميناء الإسكندرية ووضع حجر الأساس لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض على الأرصفة (55-62) بأهمية الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط، ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها وهو قناة السويس وبهدف أن تكون مصر بالموقع الطبيعي لها كمحرك للتجارة العالمية وأن تكون تلك الاستثمارات بقطاع الموانئ وتنمية ظهيره بأموال مصرية خالصة علي أن يتم طرح تلك المشروعات للإدارة والتشغيل مع القطاع الخاص المصري والعالمي للوصول للهدف الرئيسي وهو جعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات.

وذكر وزير النقل أنه تم التخطيط لإضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 65 كم بأعماق تتراوح من (15-18) متر وأهمها موانئ برنيس/ سفاجا/ السخنة/ الأدبية/ نويبع على البحر الأحمر وموانئ العريش/ بورسعيد/ دمياط/ أبو قير/ الإسكندرية/ جرجوب على البحر المتوسط ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلي 100 كم بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال 15 كم وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 400 مليون طن سنويا بدلا من 185 مليون طن و40 مليون حاوية مكافئة سنويا بدلا من 12 مليون حاوية مكافئة.

ميناء الإسكندرية الكبير

وفي هذا الإطار، أوضح وزير النقل أنه تم الإنتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات من أهمها إنشاء محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية الكبير بإجمالي أطوال 2.5 كم ومساحة 560 ألف م2 وبطاقة استيعابية (12-15 مليون طن) بتكلفة إجمالية 7 مليار جنيه، وإنشاء رصيف 85/3 لتداول الأخشاب والغلال بطول 433 متر طولى ويسمح بتراكى سفن حتى 70 ألف طن من البضائع.

ويضاف إلى ما سبق إنشاء كباري هويس المالح (عدد 2 كوبري سيارات وكوبري سكة حديد متحرك) أعلي ترعة النوبارية بتكلفة 300 مليون جنيه، وإنشاء 3 محاور لربط ميناء الإسكندرية بمحور الفريق أبو ذكري “محور التعمير” (محور 54 – محور 27 – محور الدخيلة).

وأضاف وزير النقل أنه يجري إنشاء محطة الصب الجاف بأطوال أرصفة 1150 متر بتكلفة 1.6 مليار جنيه، وجاري إنشاء محطة متعددة الأغراض علي رصيف 100 بأطوال أرصفة 1680 متر وتكلفة 314 مليار جنيه، وجاري إنشاء حواجز الأمواج بإجمالي أطوال 7000 متر، وجاري إنشاء منطقة لوجستية علي مساحة 273 فدان كمرحلة أولي.

ميناء دمياط

وبالنسبة لميناء دمياط، أشار إلى إنشاء محطة متعددة الأغراض بأطوال أرصفة 681 متر بتكلفة 1365 مليون جنيه، وتطوير الحاجز الشرقي للميناء بإضافة طول 1420 متر، وجاري إنشاء الحاجز الغربي بطول 5400 متر بتكلفة إجمالية 2.5 مليار جنيه، وجاري إنشاء محطة تحيا مصر بأطوال أرصفة 2 كم وطاقة استيعابية 3.5 مليون جاوية مكافئة بتكلفة 4.495 مليار جنيه.

وبخصوص موانئ البحر الأحمر، لفت إلى تطوير ميناء نويبع البحري بتكلفة 475 مليون جنيه، وإنشاء مخزن نموذجي بميناء سفاجا علي مساحة 5900 م2 بتكلفة 41 مليون جنيه، وانشاء ساحة للشاحنات الثقيلة بميناء سفاجا بتكلفة 39 مليون جنيه، وإنشاء رصيف جديد بميناء سفاجا بطول 65 متر بتكلفة 74 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بميناء السخنة، قال وزير النقل إنه جاري تطوير ميناء السخنة بإنشاء 18 كم أرصفة جديدة وإضافة 5.3 كم2 مناطق تجارية ولوجستية و327 م حواجز أمواج و17 كم شبكة سكك حديدية و17 كم طرق.

وفي ضوء تكوين الشراكات الإستراتيجية مع كبري شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية علي الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت، لفت إلى الشراكات الإستراتيجية طويلة المدى مع (MSC الخط الملاحي الأول عالميا/ التحالف برصيف 100 بميناء الدخيلة لتكون المحطة بسعة قصوي 2 مليون حاوية مكافئة سنويا، وMEARSK الخط الملاحي الثاني عالميا/ التحالف بشرق بورسعيد وزيادة السعة القصوى للمحطة لتكون 7 مليون حاوية مكافئة سنويا).

ويضاف إلى ما سبق (CMA CGM الخط الملاحي الثالث عالميا/ التحالف بميناء الإسكندرية محطة تحيا مصر وميناء السخنة لتكون إجمالي سعات المحطات المشاركة بها 3.5 مليون حاويه مكافئة سنويا، وCOSCO الخط الملاحي الرابع عالميا/ التحالف بمحطة حاويات بميناء السخنة بسعة 2 مليون حاوية مكافئة سنوياً، وHAPAG LOYID الخط الملاحي الخامس عالميا/ التحالف بمحطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط بسعة 3.5 مليون حاوية مكافئة سنوياً، وEVERGREEN الخط الملاحي السادس عالميا/ التحالف بمحطة حاويات بميناء أبوقير بسعة 2 مليون حاوية سنوياً).

مشغلين الموانئ العالميين

وبالنسبة لمشغلين الموانئ العالميين (HPH/ بالتحالف مع الخط الملاحي MSC برصيف 100 بميناء الدخيلة لتكون المحطة بسعة قصوى 2 مليون حاوية مكافئة سنوياً، وA.P.Moller/ بالتحالف مع الخط الملاحي MEARSK بشرق بورسعيد وزيادة السعة القصوى للمحطة لتكون 7 مليون حاوية مكافئة سنوياً، وCMA Terminal / والخط الملاحي CMA – CGM بميناء الإسكندرية بالتحالف مع شركة EGMPT المصرية بمحطة تحيا مصر بسعة إجمالية بها 1.5 مليون حاويه مكافئة سنويا).

ويضاف إلى ما سبق (CMA Terminal/ بالتحالف مع المشغل العالمي HPH والخط الملاحي CMA – CGM والخط الملاحي COSCO بمحطة حاويات بميناء السخنة بسعة 4 مليون حاوية مكافئة سنوياً، وEURO GATE/ التحالف بمحطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط بسعة 3.5 مليون حاوية مكافئة سنوياً، وHPH / التحالف مع الخط الملاحي EVERGREEN بمحطة حاويات بميناء أبو قير بسعة 2 مليون حاوية سنوياً، ومجموعة موانئ أبو ظبي بمحطة متعددة أغراض بميناء سفاجا بطاقة استيعابية 500 ألف حاوية مكافئة سنوياً، وموانئ دبي العالمية بمحطة حاويات ميناء السخنة بطاقة استيعابية 1.5 مليون حاوية مكافئة سنوياً.