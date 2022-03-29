وزير النقل: تنفيذ جميع المشروعات في الموانئ رغم الأزمات العالمية

أجرى الفريق كامل الوزير وزير النقل زيارة إلى ميناء الإسكندرية البحري، وكان في استقباله الربان طارق شاهين رئيس هيئة الميناء، واللواء حسين الجزيري رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

عقد وزير النقل في بداية الزيارة اجتماعا استمر عدة ساعات مع العاملين بهيئة الميناء.

وقدم وزير النقل التهنئة لكافة العاملين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أن ميناء الإسكندرية يشهد 60 % من حركة الصادرات والواردات من وإلى مصر.

ويتم حاليا تنفيذ مشروعات عملاقة ضمن خطة تنفيذ ميناء الإسكندرية الكبير وذلك في إطار خطة الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتطوير كافة الموانئ البحرية مما يجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات.

وأوضح أنه يتم حاليا إضافة 37كم ارصفة في الموانئ المصرية بأعماق من 17-18 متر لاستقبال السفن العملاقة وربط الموانئ البحرية بشبكة من الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية الجاري والمخطط إنشائها لزيادة حركة التداول والبضائع في الموانئ.

وأشار الوزير إلى أنه منذ توليه حقيبة النقل تعهد بأن تكون كافة هيئات وزارة النقل في طليعة الهيئات بالدولة بأبناء تلك الهيئات وتسابقهم في العمل لخدمة المواطن المصري.

وحاليا تشهد كل قطاعات وزارة النقل انطلاقة كبيرة على ارض الواقع شعر بها المواطن من خلال التحسن الكبير في مستوى الخدمة المقدمة والمشروعات العملاقة التي وجهت بتنفيذها القيادة السياسية لتسهيل حركة تنقل المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.

واستمرار تنفيذ تلك المشروعات الضخمة على الرغم من جائحة كورونا والأزمات العالمية والالتزام التام بنهو تلك المشروعات في مواعيدها المخططة.

ولفت إلى استمرار عمل كافة الموانئ البحرية المصرية على مدار 24 ساعة لخدمة حركة الصادرات والواردات من وإلى مصر ومنها ميناء الإسكندرية الذي يتم من خلاله تصدير كافة الخضراوات والفواكه الى كافة دول العالم.

وشهد أيضا استقبال دفعات العربات والجرارات الجديدة الموردة من الشركات العالمية الكبرى التي تم التعاقد معها لتوريد تلك الوحدات المتحركة

وأكد الوزير على ضرورة العمل الدائم على خلق بيئة عمل مناسبة للعاملين بالميناء وخلق كوادر جديدة دائما والتدريب والتأهيل المستمر لكافة العاملين مع الانضباط التام في العمل والالتزام بمواعيد الحضور والانصراف.

وأن الحافز لمن يستحق ووفقا للضوابط المحددة مع العدالة في توزيعها عن طريق لجان مشكلة من عدد من العاملين.

وكذلك ضرورة تدعيم صندوق العاملين التأميني وصندوق الرعاية الصحية للعاملين بالميناء وأن يتم ذلك وفقًا للاطر القانونية المحددة باعتبار ان العنصر البشري أحد أهم عوامل نجاح المنظومة.

واطلع الوزير خلال زيارته للميناء على معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الجاري تنفيذها مينائي الإسكندرية، والدخيلة ضمن خطة تنفيذ ميناء الإسكندرية الكبير.

وتابع الوزير معدلات تنفيذ مشروع محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية (TMT).

وتم الانتهاء بالكامل من الأعمال الإنشائية الخاصة بالأرصفة والساحات ويتقدم سير العمل في أعمال المرافق والمبانى وأعمال البنية الفوقية للمحطة.

كما تابع وزير النقل موقف أعمال التكريك حول الأرصفة ومدى جاهزيتها لاستقبال السفن.

وكذلك موقف وصول الأوناش والمعدات للمحطة وخطة التعيينات والتدريب وفقاً لمراحل التشغيل.

وكذا الخطوات التنفيذية المتخذة لتأسيس شركة المشروع وما تم من إجراءات لتحول الشركة بالعمل بنظام المناطق الحرة.

وأكد وزير النقل على ضرورة قيام كل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وشركة المجموعة المصرية للمحطات بتنفيذ الأعمال المكلفين بها كل فيما يخصه.

وأشار إلى أن هذا المشروع يعتبر أحد أهم المشروعات التى يتم تنفيذها فى مجال النقل البحرى فى مصر، وضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة تمهيداً للتشغيل التجريبى للبضائع العامة قبل منتصف العام الجارى.

واستعرض وزير النقل معدلات تنفيذ مشروع إنشاء رصيف 85/3 والذي يهدف الى زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء الإسكندرية على لمواكبة الطلب الطلب المتزايد بنشاط البضائع العامة والأخشاب.

وذلك عن طريق زيادة المساحة التخزينية بمساحة تبلغ 35000 م٢ بطول رصيف 433 متر طولي وبعمق 15.5متر والذي يسمح بتراكي سفن حتى 70 ألف طن.

كما تم الاطلاع على مشروع البنية التحتية للساحات الجديدة والتي تم الانتهاء منه وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع الظهير الخلفي لميناء الإسكندرية ضمن مشروع تطوير وتوسعة ميناء الإسكندرية.

وضم الأراضي المتاخمة لاسوار الميناء بمساحة 176 الف متر مربع ضمن خطة المشروعات المستقبلية.

والتي لديها عائد اقتصادي مجزي جاري حاليا إنشاء البنية التحتية للساحات الجديدة، بتكلفة 504 مليون جنيه .

وكذلك تم الاطلاع على معدلات تنفيذ كباري هويس المالح، ويشمل المشروع عدد 3 كبري منها عدد 2 كوبري سيارات علوي طرق.

ليسمح بمرور السيارات في الاتجاهين، و 1 كوبري سكه حديد متحرك ليسمح بمرور القطارات في الاتجاهين.

وفيما يتعلق بمشروعات بميناء الدخيلة اطلع الوزير على معدلات إنشاء رصيف 100.

جانب من اللقاء

ويتكون المشروع من رصيف بطول 1800 متر بعمق يتراوح من 15 الى 17 متر وظهير خلفي 660 ألف متر مربع لاستقبال عدد 4 سفن بطول 240م وعدد 1 سفينة بطول 400 متر .

كما أن المشروع يساهم في إضافة طاقة استيعابية متوقعه الغلال والبضائع العامة من 6 – 7 مليون إضافة / السنة.

وكذلك معدلات تنفيذ محطة الصب الجاف تتكون من رصيف بطول 1150 متر وعمق 15 متر وظهير خلفي 300 ألف متر مربع.

والمشروع سيساهم فى استقبال عدد 4 سفن بطول 240 م، وكذلك اضافة طاقة الاستيعابية تقديرية من 6 الى 7 مليون اضافه في السنة.

كما تم الاطلاع على معدلات تنفيذ مشروع محطة الصب غير النظيف، و يبلغ طول الرصيف 540 متر و عمق 16 متر وظهير خلفي 188 ألف متر مربع بحيث يسمح باستقبال عدد 2سفن بطول 240 متر .

وكذلك إضافة طاقة استيعابية من 2.5 الي 3 مليون طن في السنة بالإضافة إلى تداول 2 مليون اضافه/السنة تخزين