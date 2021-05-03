نقل وملاحة

وزير النقل: تم تخطيط الموقع العام لميناء العين السخنة ليضاهي أحدث الموانئ العالمية

أعمال الحفر الجاري تنفيذها في مشروع تطوير الميناء يعادل 50% من إجمالي كميات الحفر للأتربة بقناة السويس الجديدة
محمود محسن 4:47 م, الأثنين, 3 مايو 21 4:47 م, الأثنين, 3 مايو 21

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قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزيرإنه تم تخطيط الموقع العام لميناء العين السخنة ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، ليكون أكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر، وجاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها الوزير يرافقه كل من رئيس ميناء السخنة ورئيس الهيئة العامة للطرق والكباري واستشاري المشروع والشركات المنفذة لميناء العين السخنة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية باستكمال أعمال إنشاء وتطوير الميناء وتحويله إلى أكبر ميناء محوري على البحر الأحمر والشرق الأوسط لخدمة حركة التجارة بين الشرق والغرب.

وتابع وزير النقل الأعمال الجاري تنفيذها داخل الميناء والتي تشمل إنشاء 4 أحواض جديدة وأرصفة جديدة بطول 12 كيلومتر وعمق 18 متراً، وساحات تداول بمساحة 5.6 مليون متر مربع، ومناطق تجارية ولوجيستية بمساحة 5.3 كم2 تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 10 كم متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة / مرسى مطروح ، لتستخدم في نقل البضائع وخصوصا الحاويات على هذا الخط إلى كافة أنحاء الجمهورية وإلى ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط، بالإضافة إلى الطريق الشرياني بطول 14 كم تقريباً ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلاً داخل الميناء، وتوفير شبكات نقل متعدد الوسائط وخاصة مع مواكبة المخطط العام للطرق والسكك الحديدية بالميناء للتوسعات المستقبلية الجاري تنفيذها.

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كما تفقد الوزير أعمال تنفيذ حاجز امواج بطول 842 مترا، وحاجز بيئي بطول 1000 متر لحماية المنشآت المجاورة وتنفيذ أعمال الردم في البحر واكتساب مساحات أرضية جديدة بمساحة مليون متر مربع، حيث تتم كل أعمال التطوير بواسطة كبريات شركات المقاولات المصرية الوطنية المتخصصة.

الوزير : ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع

وأكد الوزير خلال جولته ضرورة أن تتم كل الأعمال وفقًا لمعايير الجودة العالية والالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع (عامين) تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وأن يتم العمل في كل أعمال التطوير (احواض – طرق – سكة حديد – حاجز امواج) في وقت واحد لسرعة الإنجاز.

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وأوضح وزير النقل أن أعمال الحفر الجاري تنفيذها في مشروع تطوير ميناء السخنة يصل إلى 126 مليون متر مكعب أتربة، حيث إنها تعادل 50% من إجمالي كميات الحفر للأتربة بقناة السويس الجديدة، ويتم تنفيذ هذه الأعمال لتشغيل الأحواض والأرصفة وساحات التداول ودائرة الدوران.

ولفت إلى أنه تم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، ليكون أكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر ليخدم حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا، حيث تتضمن أعمال التطوير إنشاء البنية الاساسية للأرصفة والمحطات الجديدة لتكون قادرة على تقديم كل خدمات السفن والبضائع بالميناء والمنطقة التجارية اللوجيستية المحيطة به، حيث تنفذها مجموعة من الشركات المصرية من كبرى شركات المقاولات الوطنية تحت اشراف مكتب استشارى مصرى.

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وأشار وزير النقل إلى أن ميناء العين السخنة أحد أهم الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية، فضلاً عن أعمال الإنشاءات والتطوير الجارية من شأنها ترفع تصنيفه وزيادة تنافسيته ضمن الموانئ العالمية.

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بقلم محمود محسن

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