وزير النقل: تم التخطيط لتطوير جميع الطرق التي تربط الإسكندرية بالدلتا والقاهرة

قال وزير النقل الفريق المهندس كامل الوزير إنه تم التخطيط لتطوير جميع الطرق الطولية والعرضية التى تربط محافظة الإسكندرية بالدلتا والقاهرة بعدد 9 محاور رئيسية، وهى (طريق الإسكندرية الزراعى، وطريق الإسكندرية الصحراوى، ومحور النوبارية وامتداده لمحور عمر سليمان، ومحور المحمودية، والطريق الدولى الساحلى، ومحور أبو ذكرى، ومحور الكافورى/برج العرب).

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عددا من المشروعات القومية الكبرى في محافظة الإسكندرية، حيث استعرض الفريق المهندس كامل الوزير تخطيط وتطوير مشروعات النقل في محافظة الإسكندرية.

وأضاف وزير النقل: ”في اطار توجيهات الرئيس السيسي بتطوير منظومة النقل في مصر للتواكب مع متطلبات الجمهورية الجديدة، فقد تم وضع استراتيجية لخدمة أهداف التنمية المستدامة فى محافظة الإسكندرية وربطها بكافة محافظات الجمهورية كونها العاصمة الثانية للبلاد، حيث يصل عدد سكانها الى 5.4 مليون نسمة، وتصل في فصل الصيف إلى 6.1 مليون نسمة، ويوجد بها أهم ميناء تجاري بالدولة وأكثر من 50% من حركة التجارة الخارجية، مما أدى إلى وجود الكثير من التحديات المرورية شديدة التعقيد نتيجة قلة عدد المداخل المرورية للمدينة، والتداخل الشديد بين حركة نقل الركاب والبضائع شرقا وغربا“.

وذكر أن وزارة النقل قامت بوضع تخطيط شامل لتطوير منظومة النقل في الإسكندرية تعتمد أساسا على تطوير محاور الطرق والكباري والنقل السككي واستحداث وسائل الجر الكهربائي وتطوير النقل النهري والبحري.

جارٍ تطوير طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بطول 220 كيلومترًا

وأوضح وزير النقل أن جاري تطوير طريق القاهرة الزراعي بطول 220 كيلو متر، مؤكدا ان هذا الطريق كان هو الطريق الرئيسى الذى يربط الأسكندرية بالقاهرة ومحافظات الدلتا، وكان يطلق عليه الطريق السريع وتم إفتتاحه عام 1959ونتيجة لمرور الطريق داخل العديد من المدن الهامة وعواصم المحافظات والذى أدى إلى الزحف العمرانى وإختناق الطريق وعدم القدرة على توسعته.

وتابع: ”تم وضع خطة لتطوير وتوسعة الطريق تعتمد على إعادة تدوير طبقات الرصف الحالية بإستخدام الأنظمة الحديثة، وتوسعة الطريق بعدد 2 حارة / إتجاة ليصل إلى 4 حارة / إتجاة فى المسافات خارج الكتل السكنية، وإنشاء 10 كبارى علوية لحل التقاطعات السطحية ولتحرير الحركة المرورية العابرة للمدن، حيث تم الإنتهاء من 4 كباري (الشرقاوية، وقلما، والشموت، وطوخ طنبشا)، وجارى تنفيذ 6 كباري من أهمها كوبرى أجهور وعرب الرمل.

تطوير وتوسعة طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بطول 160 كم

وأشار وزير النقل إلى تطوير وتوسعة طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بطول 160 كم (جاري التنفيذ من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة)، لافتا إلى ان هذا الطريق تم تنفيذه عام 1935 كمدق من الاحجار مثبت بالبتومين بعرض 6 م، وتم توسعته ورصفه فى مرحلة لاحقة ليصبح (2 حارة / اتجاه). وأدت زيادة حركة العمران على جانبى الطريق إلى التكدس المرورى وزيادة نسب الحوادث.

وذكر أن تم تطوير وتوسعة الطريق عام 2015 ليصبح 6 حارات / اتجاه (منها 2 حارة للشاحنات) وهى المرة الأولى فى مصر التى تٌفصل فيها حركة الشاحنات عن الملاكى وتحويله إلى طريق حر بإنشاء كبارى علوية فى التقاطاعات الرئيسية، مما أنعكس على خفض معدلات الحوادث بنسبة 38%. ولتلبية الطلب العالى لمرور الشاحنات على الطريق جارى تطويره وتوسعته حالياً ليصبح 8 حارة / اتجاه (منها 4 حارات للشاحنات).

واستعرض وزير النقل تطوير القطاع من بوابة رسوم الإسكندرية حتي كارفور بطول 30 كم، حيث انه نظراً لعدم امكانية توسعة المسافة من بوابة رسوم الاسكندرية حتى كارفور كباقى قطاعات الطريق لعدم وجود مساحات كافية ووجود شبكة من المرافق على جانبى الطريق فتم تطوير الكبارى القائمة بمناطق (العجمى والكافورى) وإنشاء كوبرى دوران للخلف بمنطقة العامرية.

وقال أن تم الانتهاء من تطوير وتوسعة كوبري العجمي علي طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي ليصبح 4 حارات مرورية بطول 950 متر، وتم الانتهاء من إنشاء كوبري دوران العامرية علي طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي للقادم من العجمي وبرج العرب لخدمة القادم من العجمي وبرج العرب ومتجه إلي الإسكندرية بعدد 3 حارة مرورية بطول 810 متر (تنفيذ النيل للانشاء والطرق احدى شركات وزارة النقل)، وجاري تطوير وتوسعة كوبري الكافوري علي طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي ليصبح 4 حارات مرورية بطول 850 متر.

جاري إنشاء محور النوبارية بطول 207 كم

وأوضح وزير النقل أن جاري إنشاء محور النوبارية بطول 207 كم، مؤكدا أنه نتيجة للنمو العمراني والإقتصادي الكبير في إتجاه الإسكندرية والساحل الشمالي والدلتا الجديدة وعدم قدرة الطريق الزراعي والصحراوي لإستيعاب الأحجام المرورية ومواجهة الطلب العالي في نقل الأفراد والبضائع، فتم البدء في تنفيذ محور جديد بطول 207 كم و4 حارات في كل إتجاه ويشمل تنفيذ 130 عمل صناعي، وذلك بإستخدام جسر الرياح البحيري ثم ترعة النوبارية لإنشاء الطريق دون الدخول للأراضي الزراعية أو إزالة كتل سكنية، مشيرا إلي أنه تم البدء في تنفيذ الأعمال الصناعية كمرحلة أولى.

ومن المخطط إنشاء محور عمر سليمان (الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان والمرافق) بقوسيه الشرقي والغربي، حيث يبلغ طول القوس الشرقي 25 كم والقوس الغربي 20 كم (6 حارات / إتجاه) ليتكامل مع محور النوبارية بهدف نقل حركة المركبات بمختلف أنواعها من منطقة بوابة الإسكندرية حتي كارفور وحتي منطقة برج العرب غرباً.

وبالنسبة لمحور المحمودية بطول 22 كم (منفذ من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة)، قال إن تم الإنتهاء من إنشاء المرحلة الأولي من المحور بطول 22 كم بعدد 5 حارات / إتجاه منهم 2 حارة خدمه لحل الإختناقات المرورية داخل مدينة الإسكندرية بإنشاء محور موازي لطريق الكرنيش ثم يتجه جنوباً في إتجاه محافظة البحيرة لإستغلال البر الأيسر لترعة المحمودية ليتكامل مع شبكة طرق الدلتا.

محاور ربط ميناء الإسكندرية الكبير

وبخصوص إنشاء محاور ربط ميناء الإسكندرية الكبير بمحور أبو ذكري، ذكر وزير النقل أن تم الإنتهاء من صيانة ورفع كفاءة محور 27 بنسبة 100%، حيث تم الإنتهاء من صيانة ورفع كفاءة الكوبرى القائم وإصلاح فواصله بطول 2.2 كم، والانتهاء من إنشاء محور 54 بطول 2.2 كم وذلك لتسهيل خروج الشاحنات من الميناء وتفادي حدوث التكدسات المرورية بشارع الماكس (تنفيذ النيل العامة للطرق والكباري احدى شركات وزارة النقل)، والانتهاء من إنشاء محور الدخيلة بطول 4.5 كم، حيث بلغت نسبة تنفيذه 100% وذلك لتخفيف الحمل المروري علي الطرق الداخليه وحل مشاكل الإزدحام بمنطقة غرب الإسكندرية بعدد 3 حارة لكل إتجاه.

وأضاف أن تم الانتهاء من إنشاء كوبري في الكم 21 بتقاطع الذراع البحري مع الطريق الدولي الساحلي، حيث أوضح أنه تم الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الأولي بإنشاء كوبري إتجاه واحد بطول 1250 متر بعدد 3 حارة مرورية لتسهيل حركة القادم من الإسكندرية والقاهرة وكوبري دوران بطول 840 متر بعدد 2 حارة مرورية لصالح القادم من الإسكندرية ومتجه إلي القاهرة الإسكندرية الصحراوي، لافتاً إلي أن هذا جزء من تطوير منطقة العجمي لحين التطوير الشامل للمنطقة بعد الإنتهاء من تخطيط المرحلة الثالثة لمترو الأسكندرية المخطط وصولها إلي العجمي.

جارٍ تطوير الطريق الدولي الساحلي بطول 800 كم

وقال وزير النقل أن جاري تطوير الطريق الدولي الساحلي بورسعيد حتي السلوم بطول 800 كم منها 70 كم في نطاق محافظة الإسكندرية الجزء الواقع شرق الإسكندرية بعدد 6 حارة مرورية لكل إتجاه منها 3 حارة جديدة بالرصف الخرساني للشاحنات، وإعادة تدوير الثلاث حارات الحالية بإستخدام ماكينات تدوير طبقات الرصف، مشيراً إلي أن تطوير الطريق الدولي الساحلي من الكم 21 العجمي حتي الكم 101 (العلمين) بطول 80 كم منفذ من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لافتا إلى تطوير وتوسعة محور أبو ذكري وإمتداده (منفذ من الهيئة الهندسية للقوات المسلحه).

وأوضح أن تم الانتهاء من تطوير وتوسعة وصلة الكافوري / سيدي كرير / برج العرب بطول 33 كم، حيث بلغت نسبة تنفيذها 100% وذلك في المسافة من طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي إلي برج العرب مروراً بمنطقة سيدي كرير بإجمالي طول 33 كم ليصبح 5 حارات لكل إتجاه منها 2 حارة للشاحنات.