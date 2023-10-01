وزير النقل: تكلفة مشروعات الجر الكهربائي تمثل 55% من إجمالي نفقات القطاع خلال 10 سنوات

صرح الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال فعاليات جلسة المشروعات القومية والبنية التحتية باليوم الثاني لمؤتمر حكاية وطن، أن إجمالي التكلفة المالية لمشروعات وزارة النقل خلال الفترة من 2014 وحتى 2024 بلغت 2 تريليون جنيه.

وأشار وزير النقل أن تلك التكلفة تتوزع على مختلف قطاعات النقل، حيث حصل مترو الأنفاق ومشروعات على النصيب الأكبر بواقع 55% من إجمالي تكلفة مشاريع القطاع.

وأوضح أن إجمالي تكلفة الطرق والكباري خلال الـ 10 سنوات الماضية بلغت 530 مليار، وجاءت مشروعات السكة الحديد في المرتبة الثالثة من حيث التكلفة بواقع 225 مليار جنيه.

وأشار إلى أن مشروعات النقل البحري تكلفت 129 مليار جنيه 15، بينما تكلف قطاع الموانىء البرية والجافة والمناطق اللوجيستية 15 مليار، و4 مليار جنيه لقطاع النقل النهري.

واستعرض تفاصيل أبرز انجازات الدولة في قطاع النقل خلال 9 سنوات، و الوضع في 2014 و ما تم تنفيذه حتي عام 2023 والمستهدف حتى 2030 .

مترو الأنفاق و من الماضي للحاضر

أشار وزير النقل إلى أنه في 2014 كان هناك عدد (2 خط مترو + مرحلة من الخط الثالث) بإجمال طول 80 كم وبعدد محطات 64 محطة يعمل بها 106 قطار وتنقل 2.5 مليون راكب يومياً.

وأضاف أنه بعد ضخ الاستثمارات لهذا القطاع أصبح عدد خطوط المترو ثلاثة في عام 2023، و خط قطار كهربائي LRT، فضلًا عن مونوريل شرق النيل “باجمالي طول 220 كم وبعدد محطات 123 محطة” و 220 قطار تنقل 5 مليون راكب يومياً.

مشيرا الى الخطين الاول والثاني في عام 2014 و 2023 تم توريد 62 قطار جديد للخطين الأول والثانى للمترو وإعادة تأهيل 35 قطار بالخط الثانى ومن المخطط تطوير واعادة تأهيل شامل للخطين تنتهي في 2030

واستعرض الخط الثالث للمترو بطول 41.2 كم وبعدد 34 محطة و81 قطار والذي ينقل 1.5 مليون راكب يومياً و تنفيذ الخط الرابع للمترو بطول 46.5 كم وبعدد محطات 41 محطة وقطارات 23 قطار وينقل 1.5 مليون راكب يومياً.

وأشار إلى ورش خطوط المترو الخط الثاني (ورشة شبرا) في عام 2014 وورشة الخط الثالث بالسلام في 2023 ومشروع مترو إسكندرية بطول 21.7 كم وعدد 20 محطة وطاقة نقل 1.5 مليون راكب يومياً.

وأوضح “الوزير” مشروع ترام الرمل بطول 13.2 كم وعدد محطات 24 محطة وطاقة نقل 300 الف راكب يومياً وكذلك مشروع الخط السادس للمترو بطول 34 كم وعدد محطات 26 محطة وبطاقة نقل 1.5 مليون راكب يوميًا.

واستعرض السريع بطول 2000 كم وعدد 60 محطة 41 قطار سريع 94 قطار إقليمى 40 قطار بضائع) ومشروع مونوريل شرق / غرب النيل 2023 باجمالي اطوال 100 كم بعدد 35 محطة وعدد 70 قطار بطاقة نقل 500 ألف راكب يوميا وكذلك مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT بعدد 105 كم بعدد 19 محطة وعدد 30 قطار وبطاقة نقل مليون راكب يوميا

وأشارإلى منظومة النقل الجماعي صديق البيئة والمحطات التبادلية لارساء مفهوم جديد لتعظيم النقل الجماعي من خلال إنشاء وسائل متطورة للنقل الجماعي بالجر الكهربائي ، إنشاء محطات تبادلية لتنفيذ فكرة النقل متعدد الوسائط ، تطبيق التذكرة الموحدة بجميع وسائل النقل الجماعي.