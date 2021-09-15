وزير النقل: تكلفة تحديث نظم الإشارات في السكك الحديدية تتجاوز الـ50 مليار جنيه

قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير إن الوزارة تقوم بتنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكة الحديد بطول 1900 كم، بتكلفة تتجاوز الـ50 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير النقل في جلسة دور التمويل في دعم التعاون البيني الأفريقي العربي ضمن فعاليات مؤتمر بناة مصر.

وانطلق المؤتمر هذا العام تحت شعار التجربة المصرية.. ورؤية جديدة لمخططات التعمير بالدول العربية والأفريقية، حيث انعقدت الندوة بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيره التعاون الدولي ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

واستعرض وزير النقل أهم المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع النقل وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات.

وقدم الوزير في بداية كلمته الشكر لكافة أعضاء الحكومة المصرية وعلى رأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،.

وأشار إلى التعاون الوثيق بين كافة الوزارات لتحقيق مخططات الحكومة وخدمة المواطن المصري.

وأضاف أنه بالنسبة لوزارة النقل فإننا نقوم بوضع خطط استراتيجية لكافة القطاعات لتتكامل مع بعضها لتقديم خدمة نقل نظيف ومستدام، لافتاً إلى أن خطة تطوير وزارة النقل تخدم الخطط التنموية للحكومة. وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير خلال المؤتمر

وفيما يتعلق بقطاع السكك الحديدية، أوضح وزير النقل انه يتم نقل مليون راكب يوميا حاليا ولدينا خطط مستقبلية لنقل 1.6 مليون راكب في عام 2024.

ولفت إلى أن خطة تطوير السكة الحديد تعتمد على أربعة محاور هي (الوحدات المتحركة، والبنية الأساسية، وتحديث الإشارات، والعنصر البشري).

ونوه إلى خطة تطوير الأسطول الحالي من العربات والجرارات بالتزامن مع شراء عربات وجرارات جديدة، حيث تم التعاقد على 260 جرار جديد، وصل منهم حتى الآن 110 جرار، وتم التعاقد على 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب.

تطوير ورش السكة الحديد وإمدادها بالمعدات الحديثة

ولفت إلى أنه جار تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول حوالي 1900 كم، بتكلفة تتجاوز الـ50 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية، كما يتم تطوير الورش وامدادها بالمعدات الحديثة، ويتم تأهيل وتدريب العنصر البشري بالتزامن مع إدخال أجيال جديدة يتم اختيارها وفقاً لاعلى معايير الاختيار.

وقال وزير النقل إنه يتم الاستعانة بهيئة التدريب بالقوات المسلحه لاختيار أفضل العناصر فنياً وطبياً ورياضياً وسلوكياً ونفسياً، واجراء تدريب مكثف لهذه العمالة الجديدة على النحو التالي (التدريب بالكليه الحربيه للمهندسين، والتدريب بمعهد ضباط الصف المعلمين للفنيين، ثم التدريب بمعهد وردان، وبعدها التدريب العملي بمواقع العمل، وكذلك التدريب الخارجي في الشركات المورده للوحدات المتحركه).

وأشار وزير النقل إلى أنه يتم الاهتمام بإدخال القطاع الخاص في مشروعات السكك الحديدية، حيث تعمل الشركات المصرية مع الشركات العالمية في مجال الإشارات وغيرها من مشروعات البنية التحتية، وكذلك في مجال تطوير المحطات والمزلقانات، وأنه يتم الاتفاق مع كافة الشركات العالمية التي تنفذ مشروعات في قطاع النقل للعمل على توطين صناعة النقل في مصر.

وأضاف أن هناك مشروعات جديدة مثل مشروع إنشاء خط سكة حديد العاشر/ الروبيكي/ بلبيس، وخط المناشي 6 أكتوبر.

ونوه إلى أن هناك مشروعات اخرى مطروحة للاستثمار مثل فصل قطاع نقل البضائع وتحويله إلى شركة ضمن مخطط وزارة النقل لتعظيم نقل البضائع عبر السكك الحديدية لتخفيف الأعباء علي الطرق وزيادة موارد الهيئة المالية، وكذلك تحويل الورش الى شركات، وإنشاء شركات للنقل المتميز تضم 6 قطارات تالجو وعربات الدرجة الأولى المكيفة الروسي الجديدة، وكذلك انشاء شركات لتجديد السكة أو المشاركة مع شركة إيرتراك وإنشاء شركة للنقل السياحي وعربات النوم وشركة للامن والنظافة.

مصر تُنفذ شبكة عملاقة من القطارات الكهربائية السريعة

وعن مشروعات الجر الكهربائي، أكد وزير النقل أن مصر تنفذ شبكة عملاقة من القطارات الكهربائية السريعة، حيث تقوم الشركات الوطنية المصرية بتنفيذ أعمال الجسور والأسوار والكباري المتقاطعة مع المسار في مشروع خط العين السخنة/ العلمين / مطروح.

وأوضح أن سيمنز العالمية سيعمل معها شركات مصرية في أعمال السكة ومحطات الكهرباء.

وأشار إلى أنه تم التعاون مع الشركات العالميه لاداره وتشغيل مشروعات المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف LRT والخط الثالث لمترو الأنفاق، كما أن الخطين الرابع والسادس للمترو سيتم طرحهما على الشركات العالمية للتشغيل والإدارة، كما ان الشركات المصرية هي التي تنفذ الأعمال المدنية للخط الرابع وكذلك للخط السادس مستقبلا.

وأوضح الوزير أنه بالنسبة للنقل البحري، فإننا نهدف إلى تحويل مصر لتكون مركزا للتجارة العالميه واللوجستيات، لافتاً إلى أنه يتم تنفيذ خطة لتطوير كافة الموانىء المصريه وتنفيذ محطات متعددة الأغراض تتمتع بأعماق كبيرة لاستيعاب واستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة، وكذلك تطوير الأرصفة وربط هذه الموانئ البحرية بالموانئ الجافه والمناطق اللوجيستيه بوسائل النقل متعدد الوسائط.

وقال: “تنفذ مصر شبكة عملاقة من الموانئ الجافة (8 موانئ جافة) و5 مناطق لوجستية”.

ولفت إلى أنه جاري العمل في ميناء 6 أكتوبر الجاف وتتسابق الشركات المصرية والعالمية للفوز بتنفيذ ميناء العاشر من رمضان، كما أن باقي الموانيء مطروحة للاستثمار.

وأكد وزير النقل أن القيادة السياسية وجهت بتدعيم الربط مع دول الجوار، مشيرا إلى أن شركه الجسر العربي للملاحة المملوكه لمصر والعراق والأردن تعمل بين نويبع العقبه وجارى العمل على تشغيل خط ما بين شرم الشيخ والغردقة.

وقال إن شركة القاهرة للعبارات المملوكة لمصر تعمل ما بين سفاجا المصرية وضبا السعودية، وجارى العمل على شراء عبارتين جديدتين للعمل في أسواق أخرى مثل السوق الاوروبي، كما أن هناك تعاونا في مجال النقل البحري بين مصر وليبيا.

وذكر وزير النقل أن هناك قطار سريعا سيصل من العين السخنه حتى مطروح، وسوف يمتد بعد ذلك خط السكة الحديد إلى السلوم ثم إلى بنغازي ثم إلى طرابلس في مراحل لاحقة.

الربط مع السودان

أما عن الربط مع السودان بحسب الوزير، فقد انتهت هيئة تخطيط مشروعات النقل من الدراسه لخط سكه حديد اسوان / توشكا / وادي حلفا، وهي محطه تبادليه كما ان هيئه وادي النيل للملاحه تربط بين مصر والسودان.

وتقوم مصر حاليا بتطوير رصيف وادي حلفا بتكلفه 150 مليون جنيه، كما تعمل على تكريك مجرى نهر النيل داخل البحيره لزيادته وتسهيل حركه التبادل التجاري بين مصر والسودان، وفق وزير النقل

وأوضح أن هناك محور هام يتم تنفيذها حاليا هو محور القاهره كيب تاون والذي يعتبر طريق الصعيد الصحراوي الغربي جزءا منه، حيث تم الانتهاء من المرحله الأولى منه بطول 230 كم في المسافة من القاهره حتى المنيا.

وأضاف: “جار العمل في المراحل الاخرى مثل المنيا ديروط والسباعية / ادفو / اسوان، ثم إن هناك خط بري بين مصر وتشاد مروراً بليبيا والذي انتهت دراساته ومن المتوقع أن يتم التنفيذ مطلع العام المالي القادم”.