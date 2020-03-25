وزير النقل : تكثيف رحلات المترو والسكة الحديد من 3-5 مساءا لتجنب التزاحم

مرفق المترو يشهد حالة من انخفاض تردد الركاب عليه خلال الأيام القليلة الماضية بنسب تصل إلى 50% ، منذ قرار تعليق الدراسة وخفض عدد الموظفين في أماكن العمل الحكومية، بحسب الوزير

أكد وزير النقل كامل الوزير ، أنه بدء من الغد سيتم تكثيف رحلات المترو والسكة الحديد من الساعة 3 حتى 5 مساءا كل يوم خلال أيام تطبيق قرار حظر تحرك المواطنين على الطرق من السابعة مساءا لخفض احتمالا تزاحم وعدم حدوث أي حالة عدوى لفيروس كورونا أثناء تزاحم الركاب.

وقال الوزير: “مع اليوم الأول لتطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر أمس بحظر حركة المواطنين على الطرق العامة من السابعة مساءا ووقف المواصلات العامة بما فيه المترو من السادسة مساءا ، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ، اليوم ، صورة لتزاحم الركاب في إحدى محطات مترو الأنفاق”.

وأكد الوزير في مداخلة مع برنامج يحدث في مصر على قناة إم بي سي مصر ، أن مرفق المترو يشهد حالة من انخفاض تردد الركاب عليه خلال الأيام القليلة الماضية بنسب تصل إلى 50% ، منذ قرار تعليق الدراسة وخفض عدد الموظفين في أماكن العمل الحكومية.

و شدد الوزير على أنه يتم يوميا أعمال تطهير وتعقيم لكامل قطارات المترو والسكة الحديد ، وقال : بضمن سكة حديد ومترو نظيف معقم ومطهر وآمن.

وكان الوزير أكد قبل عدة أيام أنه يصعب وقف حركة المترو الذي يستخدمه ما يزيد عن 2.5 مليون راكب يوميا في الأيام العادية.

وأضاف وزير النقل : “المترو يكاد يكون فاضي في عز النهار .. من 3-4 الكثافة عادية فيه فراغات ما بين الناس”.

وردا على تساؤل حول مدى تأثير مشروعات النقل والسكة الحديد بتداعيات تفشي فيروس كورونا على مستوى ، قال الوزير : “مشروعاتنا في السكة الحديد لو تعثرت هيبقى بالكتير شهر او اكتر .. الأساس في موضوع المشروعات هو الشغل والعمل .. أه نطهر ونعقم لكن الأساس هو الشغل.. طول ما احنا واخدين بالنا وبنطهر وبنعقم وبنأمن”.

وتابع : “الموانئ المصرية تعمل بكامل طاقتها وده كان تأكيد ليا من سيادة الرئيس ورئيس الوزراء إن الموانئ بيجي عليها كل حاجة ولها دور كبير جدا المصريين لازم يفتخروا بيه..الجمارك والموانئ شغالة بنصدر لكل دول أوروبا وكل الدول العربية ..مستمرين على قد ما نقدر ، امبارح رغم كل الظروف اللي فيها دي .. جالنا عربية سكة حديد جدا من المجر”.

وتسلمت وزارة النقل أول نموذج عربة من صفقة شراء 1300 عربة سكة حديد من دولة المجر ، وصلت أمس ميناء الإسكندرية.