وزير النقل : تعيين رؤساء جدد لمينائي الإسكندرية ودمياط

قرر وزير النقل الفريق كامل الوزير تكليف اللواء بحري احمد عبد المعطي محمد حواش نائب رئيس مجلس اداره الهيئه العامه لموانىء البحر الاحمر للتشغيل للقيام باعمال رئيس مجلس اداره هيئه ميناء دمياط خلفا للواء بحري وليد مصطفى عوض السيد رئيس مجلس اداره هيئه ميناء دمياط الذي انتهت خدمته .

كما قرر تكليف اللواء بحري نهاد شاهين علي نائب رئيس مجلس اداره الهيئه العامه لميناء الاسكندرية للشئون الماليه والتجاريه والهندسيه للقيام باعمال رئيس مجلس اداره الهيئه العامه لميناء الاسكندريه خلفا للربان طارق شاهين رئيس مجلس اداره الهيئه العامه لميناء الاسكندريه الذي تم تكليفه للعمل كمستشار بديوان عام وزارة النقل.

وأشار بيان الوزارة أن ذلك يأتي في إطار ضخ دماء جديدة فى اثنين من أهم الموانىء المصرية لاستكمال المشروعات الضخمة والعملاقة التي يتم تنفيذها بالمينائين اللذان يشهدان تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة ضمن مخطط الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتطوير كافه الموانئ البحرية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات ولتعظيم الاستفادة من النقل البحري في دعم الاقتصاد القومي.