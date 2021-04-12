وزير النقل : تطوير ميناء وادي حلفا في أقرب وقت

أكد وزير النقل الفريق، مهندس كامل الوزير أن سيتم تطوير ميناء وادي حلفا في أقرب وقت، مشيرًا إلى استعداد الوزارة لتلبية كل مطالب الجانب السوداني، في سبيل تطوير قطاع النقل، بين مصر والسودان.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدت اليوم في الخرطوم بين الجانبين المصري والسوداني في قطاع النقل، حيث ترأس الجانب المصري فيها وزير النقل المهندس كامل الوزير، والجانب السوداني وزير النقل والبنية التحتية المهندس ميرغني موسى.

كما شارك من الجانب المصري، اللواء حسن الليثي نائب رئيس هيئة مشروعات النقل، والمهندس وجدي رضوان مساعد وزير النقل للسكة الحديد ومترو الأنفاق، واللواء مصطفى عامر رئيس مجلس ادارة هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، والسفير المصري في السودان حسام عيسى، وأعضاء السفارة المصرية.

وأكد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير استراتيجية العلاقات المصرية السودانية، وضرورة توفر الإرادة لتطوير النقل بين البلدين، مشددًا على أن المعاونة موجودة من وزارة النقل، بما في ذلك سرعة اتخاذ القرار لتحقيق هذا الهدف.

وأكد أنه سيتم تطوير ميناء وادي حلفا في أقرب وقت، وتنفيذ الخطة الاسعافية التي طرحها الجانب السوداني فورًا، موضحًا أنه بعد تنفيذ تلك الخطة، نحن جاهزون لتطوير تشغيل الميناء.

وشدد الوزير على ضرورة تطوير هيئة وادي النيل للملاحة النهرية وسفنها.

ومن جهته، قدم المهندس وليد محمود أحمد مدير عام هيئة سكك حديد السودان خلال جلسة المباحثات، عرضًا عن مجالات التعاون في قطاع النقل بين البلدين، فضلًا عن الربط السككي والمسارات المقترحة لتنفيذه.

وتناول العرض الربط السككي مع مصر عبر وادي حلفا، على أن يتم البدء بالربط من أبو سمبل إلى وادي حلفا، ثم من وادي حلفا إلى أبو حمد بطول 350 كيلومترًا، ومن أبو حمد إلى الخرطوم مرورًا بعطبرة بطول حوالي 500 كيلومتر.

من جانبه، أكد وزير النقل السوداني أن الإرادة موجودة في وزارتي النقل في البلدين، لافتًا إلى أن المهندس كامل الوزير معروف عنه أنه رجل تنفيذ إنجازات على الأرض، وبشكل سريع، ونحن مستعدون لمواكبة تلك السرعة في التنفيذ.

وزير النقل السوداني: هيئة وادي النيل يجب أن تكون نموذجًا للشراكة الحقيقية بين مصر والسودان

وأكد أن الشراكة بين مصر والسودان في مجال النقل تعكس الدور التنسيقي بين الجانبين، لافتًا إلى أن هيئة وادي النيل يجب أن تكون نموذجًا للشراكة الحقيقية بين مصر والسودان.

ونوه بتوافر الإرادة لدى وزير النقل المهندس كامل الوزير ودعم الجانب المصري لتطوير التعاون في قطاع النقل بين البلدين، داعيًا اللجان الفنية المختصة بموضوع الربط السككي إلى العمل بشكل سريع في هذا المشروع الكبير.

وشكر وزير النقل السوداني، الجانب المصري على سرعة الاستجابة بخصوص الاتفاق حول بروتوكول التدريب في مجال النقل الذي بدأ تنفيذه بشكل سريع ويتواصل في تلك الفترة.

وقدم الجانب السوداني عرضًا عن التعاون مع مصر في مجال صيانة محركات قاطرات هيئة السكة الحديد السودانية في الشركة المصرية لخدمات القطارات “إيرماس”، وتفعيل بروتوكول التدريب والتعاون مع شركة “إيرماس” للتدريب الفني، والاستفادة من خبرات الجانب المصري في هذا المجال والمجالات المقترحة للتدريب في مصر.