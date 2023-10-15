وزير النقل: تطوير ميناء العريش إلى دولي محوري مرتبط بشبكة السكة الحديد

خلال زيارته إلى محافظة شمال سيناء، التقي وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير واللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء بعدد من أهالي حي الميناء بالعريش بمقر محافظة شمال سيناء.

وأكد وزير النقل أن زيارته اليوم تأتي بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يضع مصلحة المواطن نصب عينيه والذي وجه بأنه لن يضار أي مواطن من جراء أي مشروع تنفذه الدولة مثل مشروع تطوير ميناء العريش وتوسعاته والذي تنفذه الدولة ليصبح ميناء دوليا محوريا مرتبطا بشبكة خطوط السكك الحديدية، حيث يعتبر الميناء أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي المتكامل العريش/ طابا، الذي يبدأ من ميناء العريش البحري حتي ميناء طابا البحري ويربط بينهما خط سكك حديد العريش/ طابا وهو امتداد لخد الفردان/ بئر العبد/ العريش مرورا بمنطقة الصناعات الثقيلة في وسط سيناء.

وأضاف أنه سيتم إنشاء 5 مناطق لوجستية من العريش إلي طابا وربطهم بالحدود الشرقية وهي (منطقة لوجستية خلف الميناء البري في طابا – منطقة لوجستية خلف ميناء العوجة – منطقة لوجستية في منطقة الصناعات الثقيلة في الحسنة ولبني – منطقة لوجستية في منطقة النقب بجوار محطة قطار النقب بجوار محطة قطار النقب ومطار النقب – منطقة لوجستية علي البحر بجوار ميناء طابا البحري مرتبط بميناء العريش بخط السكة الحديد) بالإضافة إلى إنشاء 3 مناطق لوجستية أخرى في بئر العبد والطور ورأس سدر.

وأوضح أن الدولة تقوم بمشروع كبير لتنمية سيناء وهو مشروع إعادة تأهيل وتطوير انشاء خط الفردان، شرق بورسعيد/ بئر العبد/ العريش/ طابا بطول 500 كم، حيث سيساهم هذا الخط في نقل الركاب والبضائع وخدمة التجمعات السكنية والصناعية بسيناء عن طريق ربط المصانع بوصلات سكك حديدية، ثم التصدير عبر ميناء العريش وطابا إلي الخارج، حيث يرتبط هذا الخط مع شبكة السكك الحديدية بأنحاء الجمهورية.

كامل الوزير: زيادة التعويض لمن لم يحصلوا عليه في المرحلتين الرابعة والخامسة بنسبة 40%

وأكد وزير النقل أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بزيادة التعويض المقدر من قبل الجهات المختصة لمن لم يحصلوا على التعويض في المرحلتين الرابعة والخامسة بنسبة 40% بالإضافة إلي حصول المواطنين علي المخلفات الخاصة بهدم المباني لكي يتم الاستفادة من عائد بيع مكوناتها، كما وجه الرئيس بزيادة التعويض للمواطنين ممن حصلوا علي تعويض بزيادة قيمة التعويض بنسبة 20% من قيمة التعويض الذي تم الحصول عليه وأن هذا يأتي في إطار شكر وتقدير السيسي للمواطنين.

وأشار وزير النقل إلى أنه لن يترك أي مواطن منزله إلا بعد الاتفاق علي وسيله وطريقة وآلية التعويض التي تناسبه وترضيه وأن وزارة النقل مع المحافظة والهيئة العامة للمساحة ستقوم بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بالحفاظ علي مصلحة المواطن وزيادة التعويضات.

ثم تحدث عدد من الأهالي من الحضور موجهين التهنئة للقيادة السياسية والشعب المصري باحتفالات أكتوبر، مؤكدين على ثقتهم في حفاظ الدولة على حقوق المواطنين وثقتهم الكبيرة فيما تنفذه الدولة من مشروعات تخدم المواطنين في العريش وتحقق التنمية الشاملة في سيناء وفي كل أنحاء الجمهورية وعلي استمرار التنسيق التام مع اللجنة المختصة من قبل وزارة النقل والمحافظة والهيئة العامة للمساحة فيما يختص بتعويضات أهالي توسعات نطاق ميناء العريش.