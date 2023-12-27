وزير النقل: تطوير محطة «سفاجا 2» يهدف إلى زيادة الدخل القومي

قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير أن توقيع العقد النهائى بمنح التزام بناء وتطوير وإعادة تسليم المحطة متعددة الأغراض (سفاجا 2) بميناء سفاجا البحري يهدف إلى ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري ورفع معدلات نمو الاقتصاد وزيادة الناتج المحلى الإجمالي والدخل القومي والعمل على زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت وخدمة التجارة الدولية وتشغيل خدمات ملاحية مباشرة عبر توفير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية وخدمات النقل متعدد الوسائط ورفع تصنيف الميناء عالميا والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تحسين أداء الخدمة داخل الميناء.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لتوقيع العقد النهائى بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم المحطة متعددة الأغراض (سفاجا 2) بميناء سفاجا البحري بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومجموعة موانئ أبو ظبي، وذلك بحضور مريم خليفة الكعبي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، والكابتن محمد جمعة الشامسي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي.

وأوضح وزير النقل أن الوزارة تقوم بتنفيذ مجموعة أهداف إستراتيجية في عدة محاور وذلك لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بجعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجيستيات.

وذكر أن المحور الأول يتمثل في خلق ممرات لوجيستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي، والزراعي، والتعديني، والخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية وتشمل (ممر السخنة – الإسكندرية، ممر العريش – طابا، ممر القاهرة – الإسكندرية، ممر طنطا – المنصورة – دمياط، ممر جرجوب – السلوم، ممر القاهرة – أسوان – أبو سمبل، ممر سفاجا – قنا – ابو طرطور).

إنشاء 25 ميناء جاف ومنطقة لوجيستية

وفي إطار هذه الممرات اللوجيستية جاري تنفيذ مخطط شامل لإنشاء 25 ميناء جاف ومنطقة لوجيستية على مستوي .

وأضاف وزير النقل أن تم تخطيط وسائل النقل لتحقيق الربط البري بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية من خلال إنشاء شبكة الطرق القومية بإجمالي أطوال 7000 كم وتنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع بأطوال 2000 كم، بالإضافة إلى إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة لربط الموانئ الجافة بشبكة سكك حديد الجمهورية، وأهمها خط كفر داود – السادات بطول 36 كم، وخط المناشي – 6 أكتوبر بطول 68 كم، وخط الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس بطول 61 كم.

وبالنسبة للمحور الثاني، أوضح أن هو تطوير الموانئ البحرية فيشمل إضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 65 كم بأعماق تتراوح بين (15 – 18) متر، وأهمها بموانئ برنيس / سفاجا / السخنة / الأدبية / نويبع على البحر الأحمر، وموانئ العريش / بورسعيد / دمياط / أبوقير / الإسكندرية / جرجوب على البحر المتوسط، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى 100 كيلومتر، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال تزيد عن 15 كيلومتر، وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 400 مليون طن سنويًّا بدلًا من 185 مليون طن و40 مليون حاوية مكافئة سنويًّا بدلًا من 12 مليون حاوية مكافئة، وخلق ساحات تخزين داخل الموانئ لتشجيع تجارة الترانزيت المباشر وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي.

تكوين شراكات مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية

وبخصوص المحور الثالث، لفت إلى أنه يتمثل في تكوين شراكات إستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية، لضمان وصول وتردد أكبر عدد من السفن العالمية على الموانئ المصرية، ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت، حيث من المستهدف أن يكون النشاط الرئيسي لهذه التحالفات هو تجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر، ويتم نقل عمليات الترانزيت التي يقومون بها في موانئ شرق المتوسط والبحر الأحمر إلى المحطات الجديدة التي سيقومون بتشغيلها بالموانئ المصرية، استغلالًا لموقع مصر الجغرافي المميز والممرات اللوجيستية المتكاملة.

وتابع وزير النقل: ”يتضمن العقد الذي تم توقيعه اليوم منح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا، لشركة سفاجا لتشغيل المحطات (شركة مساهمة مصرية) بنظام المناطق الحرة الخاصة والمؤسسة من تحالف شركات (أبو ظبي للموانئ – جولدن انكور شيبس اوبريتور ليمتد – سيلفر أنكور فاسيلتيز مانجيمنت ليمتد) وتكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع ثلاثين عاما تبدأ من تاريخ استلام أرض المشروع، ونهو البنية الأساسية بواسطة الشركات المصرية وبتمويل مصري“.

وتجدر الاشارة إلي أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار تفعيل خطة التعاون بين وزارة النقل المصرية ومجموعة موانئ ابوظبي لإقامة عدد من المشروعات الخاصة بقطاع الخدمات اللوجستية بمصر، حيث قامت وزارة النقل بضخ استثمارات تقدر بنحو 3.6 مليار جنيه في تطوير ميناء سفاجا البحري لاستعادة مكانته الرائدة في حركة التجارة العالمية وتقوم بمنح التزامه إلى مشغل عالمي ذو خبرة دولية في هذا المجال لضمان أعلى مستوى من الكفاءة.

مساحة محطة سفاجا 2 تبلغ 810 الف متر مربع

وقال وزير النقل أن مساحة المحطة تبلغ 810 الف متر مربع، وطول الرصيف 1100 متر بعمق 17 متر، وتم الانتهاء من حوالى 85% من اعمال البنية التحتية ومن المخطط الانتهاء من كافة أعمال البنية التحتية التي تنفذها شركات وطنية مصرية في شهر ابريل 2024 ومن المخطط قيام مجموعة موانئ أبو ظبي بالبدء في أعمال البنية الفوقية في الربع الثاني من عام 2024 وتستوعب المحطة مليون حاوية سنويا، بالإضافة الى استقبال بضائع عامة تقدر بحوالي 7 ملايين طن (البضائع العامة والصب الجاف والسائل).

وأشار الوزير إلى أن المحطة تعتبر عنصر رئيسي في الممر اللوجيستي (سفاجا – قنا – ابو طرطور) وتعد بمثابة البوابة الرئيسية لتنمية الصعيد وستساهم في خدمة كافة الانشطة التعدينية الخاصة بالمثلث الذهبي وخدمة اعمال التصدير والاستيراد والمساهمة في الاستفادة من مشروعات التنمية بإقليم شمال ووسط وجنوب الصعيد وربطه بالميناء وجذب الاستثمارات في مجالات الصناعة والخدمات اللوجيستية والتخزينية والصناعات التحويلية والتجميع وتحويل الحاويات والبضائع من جنوب الوادي الى ميناء سفاجا.

ويضاف إلى ما سبق المساهمة في تعظيم نقل البضائع باستخدام السكك الحديدية، حيث سيرتبط ميناء سفاجا بالخط الثالث للقطار الكهربائي السريع، بما يساهم في تخفيف الضغط على الطرق في محافظات الصعيد.

جدير بالذكر أنه يتم حاليا نهو مجموعة من عقود مشروعات التعاون المشترك بين وزارة النقل المصرية ومجموعة موانئ أبو ظبي وأهمها عقود إدارة وتشغيل محطات الكروز بموانئ شرم الشيخ والغردقة وسفاجا، وكذا إنشاء محطة كروز سياحية بميناء السخنة ومحطة دحرجة للسيارات بميناء السخنة.

وأكد وزير النقل أن الوزارة ستبذل كافة الجهود لتطوير منظومة النقل البحري حتى يتحقق الهدف الأكبر من جعل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجيستيات.