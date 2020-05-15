وزير النقل : تشغيل 6 قطارات إضافية بالوجه القبلي بمناسبة قرب عيد الفطر

صرح وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بأنه في إطار خطة الوزارة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتسهيل حركة تنقل المواطنين عبر خطوط السكك الحديدية بالتزامن مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وفي إطار الاستعداد لسفر الركاب بمناسبة إجازة عيد الفطر المبارك فقد تقرر أن تقوم هيئة السكك الحديدية بتشغيل 6 قطارات إضافية على خط القاهرة أسوان وبالعكس بواقع ٤ قطارات مكيفة وقطارين مميزين خلال الفترة من 18 مايو إلى 4 يونيو 2020 ليصبح إجمالي عدد القطارات الشغالة على خطوط الهيئة على الوجهين القبلي والبحري 722 قطارا.

ولفت إلى أن جداول التشغيل الخاصة بالسكة الحديد يتم تعديلها باستمرار وفقا لقرارات مجلس الوزراء لتتسق مع ما يقره المجلس من قرارات.

كما أكد الوزير أنه قد وجه قيادات هيئة السكة الحديد باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تكفل عدم وجود سوق سوداء للتذاكر من خلال التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات، ومن خلال حوكمة حصول الراكب على التذكرة، بالإضافة إلى استمرار التصدي لركوب بعض الركاب للقطارات بدون تذكرة خاصة وأن حصيلة بيع التذاكر تساهم في تحسين الخدمة المقدمة لجمهور ركاب مرفق السكك الحديدية الذي هو ملكا للشعب.

وأشار وزير النقل إلى أن هناك انتظاما في عمليات صرف التذاكر بالمحطات من خلال الحجز المقدم علي جميع القطارات قبل ميعاد السفر بمدة أسبوع، وكذلك زيادة منافذ صرف التذاكر بالمحطات بفتح شبابيك جديدة وتركيب أكشاك بعدد 130 منفذ لتصبح عدد المنافذ المتاحة لحجز وصرف التذاكر 801 منفذ، بالإضافة إلى إتاحة الحجز عن طريق موقع الهيئة على الإنترنت وتطبيق الهاتف المحمول بنسبة 20% من المقاعد المكيفة تيسيراً علي جمهور المسافرين والحد من الزحام أمام الشبابيك.