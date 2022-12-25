وزير النقل: تشغيل تجريبي لقطار تالجو الثاني خلال الأسبوع الجاري (فيديو)

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إنه يتم حاليا تشغيل قطار تالجو خط القاهرة ـ الاسكندرية، والقطار الثاني يتم تجربته كتشغيل تجريبي خلال الأاسبوع الجاري، وإن كان في إقبال كبير سيتم تشغيله خط القاهرة الاسكندرية.

وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو اديب في برنامج الحكاية على فضائية ام بي سي مصر، انه من الممكن تشغيل باقي القطارات على خط القاهرة أسوان ، إضافة إلي خط القاهرة الاسكندرية.

وتابع الوزير، أن قطار تالجو تصل سرعته إلى 160 كيلومتر في الساعة، ومزود بإمتصاص للمطبات والصدمات الهوائية على الطريق، وعدد القطارات التالجو يبلغ 6 قطارات.

وأكد الوزير، إن تلك القطارات الجديدة هي ملك للمصريين ويجب الحفاظ عليها، كما أن تلك القطارات لن تعرف الباعة الجائلين أو المتسولين، ولدينا أمن إداري وشرطة النقل والمواصلات على متن القطار لضمان منع دخول الباعة الجائلين للقطار.

وقال وزير النقل، أن تطوير الإشارات ساهم في تقليل زمن التقاطر بين القطارات بجانب السيطرة إلكترونيًا على المنظومة، مضيفَا: نستهدف نقل 1.5 مليون راكب بحلول 2024، وذلك بعد تطوير كل الاشارات والوحدات المتحركة.

وأوضح وزير النقل، إن هناك إقبالًا كبيرًا من السائحين على حجز قطارات النوم عقب تطويرها، ويقومون بسداد قيمة التذاكر بالدولار، السائح جاي البلد بدولارات ويقوم بسداد قيمة تذكرة القطار من خلال بطاقته الائتمانية بالدولار أو اليورو، ويتم تحويل تلك العملات على حساب هيئة السكك الحديدية بالبنك العربي الإفريقي ومن ثم تحويلها للبنك المركزي.

وقال الوزير: الناس اللي بتقول بصوا بيدوروا على الدولار.. اه بندور على الدولار.. لان السائح الاجنبي بيركب عربية النوم وبيكون سعيد جدا من القاهرة لأسوان، لانها بتوفر ليه سعر تذكرة الطيران و غرفة فندق عند وصوله، بينما هو نايم في القطار و ينزل يروح يزور الاثار و يرجع تاني في القطار.

وأشار الوزير، إلي أن هناك 1123 سائح حجزوا تذاكر القطارات بعملتي الدولار واليورو، ولم نجبر أي سائح بالدفع بالدولار، مضيفًا: لو قدرت أوفر دولار لبلدي هعمل كده، بدل ما الدولار يروح للمضاربة في السوق السوداء، قائلا: كل ذلك كان بتوجيهات من رئيس الجمهورية.

وأوضح الوزير، أن تلك الدولارات يتم استخدامها في شراء معدات وقطع غيار وجرارات قطارات السكك الحديدية اللازمة لتطوير السكة الحديد.

وأكد الوزير، إن مصر سوف تشهد خلال الفترة المقبلة شبكة سكك حديدية آمنة ومتطورة تليق بالشعب المصري، موضحًا أن انطلاق أولى رحلات قطارات تالجو الفاخرة من القاهرة للإسكندرية بمثابة نقطة فارقة في مسيرة تحديث مرفق السكة الحديد بمصر.

وقال الوزير، أحد الركاب أكد لي أن استهلاكه للوقود خلال السفر من القاهرة للإسكندرية تتراوح ما بين 600 إلى 800 جنيه، ولكن حاليًا التكلفة 400 جنيه فقط للرحلة الواحدة، من خلال قطار تالجو.