وزير النقل: تسيير رحلات إضافية بالسكة الحديد لاستيعاب كثافة العائدين من السودان

وجه وزير النقل الفريق مهندس

الوزير هيئة السكة الحديد بالدفع بثلاثة قطارات إضافية لإستيعاب كثافة العائدين من السودان، وتسهيل عملية إنتقالهم من الوجه القبلى إلى القاهرة، وذلك اليوم الأربعاء وغدا الخميس.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كافة أنواع الدعم والتسهيلات وسبل الراحة للعائدين من السودان.

وأوضح الوزير أن سيتم تشغيل قطار 1943 مخصوص ثالثة مكيفة أسوان/ القاهرة، حيث يقوم من أسوان اليوم الساعة 20:00 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 8:15 صباح الخميس.

وتشغيل قطار 1941 مخصوص أسبانى أسوان/ القاهرة، حيث يقوم من أسوان اليوم الأربعاء الساعة 22:30 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 11:15 صباح الخميس.

ويضاف إلى ما سبق تشغيل قطار 1939 مخصوص VIP أسوان/ القاهرة، حيث يقوم من أسوان غدا الساعة 19:25 ويصل القاهرة الساعة 7:40 صباح الجمعة.

كما سيتم تشغيل قطار 1940 مخصوص أسباني القاهرة/ أسوان، حيث يقوم من القاهرة اليوم الساعة 21:50 مساءاً ويصل أسوان يوم الخميس الساعة 10:05 صباحاً.

وسيتم تشغيل قطار 1938 مخصوص ثالثة مكيفة القاهرة/ أسوان، حيث يقوم من القاهرة اليوم الساعة 22:40 مساءا ويصل أسوان الخميس الساعة 12:00 مساءاً.

وأضاف وزير النقل: “وذلك بالإضافة إلى الاستعداد بقطاران روسي ثالثة احتياطي بأسوان لقيامهم بنقل الركاب في أي وقت إذا تتطلب الأمر ذلك “.