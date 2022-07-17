وزير النقل: تسكين العاملين في الشركات التي تم تصفيتها والمنتهية عقودهم في كيانات جديدة

التقى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير مع عدد من العاملين في بعض شركات الشركة القابضة للنقل البري والبحري والشركة القابضة للطرق والكباري والشركة المصرية لإدارة تشغيل مترو الانفاق، وذلك في اجتماع موسع استمر عدة ساعات.

جاء الاجتماع في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالعنصر البشري والاستفادة المثلى من كافة العاملين المتعاقدين مع شركات الوزارة وإعادة تدريبهم وتأهيلهم وفق أحدث النظم العالمية لمسايرة التقدم الكبير الذي يشهده قطاع النقل على مستوى العالم، وفي إطار خطة وزارة النقل لإعادة تسكين كافة الموظفين الذين انتهت عقودهم على عدد من الوظائف التخصصية بشركات الوزارة والشركات العالمية والمصرية المتعاقدة مع الوزارة لإدارة وتشغيل وسائل المواصلات الحديثة والتي تم الاتفاق معها على أن تتعدى نسب العاملين المصريين بها إلى أكثر من 95%.

وأكد وزير النقل خلال لقائه بالعاملين أنه لا تفريط في أي عامل في وزارة النقل، وسيتم إعادة تسكين العاملين في الشركات التي تم تصفيتها والذين انتهت عقودهم في شركات أخرى في الشركات الجديدة الجاري تشكيلها لادارة وتشغيل المرافق الجديدة، وان توجيهات القيادة السياسية ترتكز على الدعم الكامل لكافة العاملين وضمان حقوقهم بما يتلاءم مع الجمهورية الجديدة التي يتسابق فيها الجميع لخدمة الوطن والمواطن وخاصة مع النهضة الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أنه لابد من العمل على مدار الساعة لتكون كل قطاعات وزارة النقل في طليعة الهيئات بالدولة وأن يتم تنفيذ خطة تطوير كافة قطاعات النقل، مشيرا إلى أهمية التدريب المستمر لكافة العاملين على الأعمال التي ينفذوها وأن كل موظف يجب أن يؤدي مهمته على أكمل وجه، إذ أن البلاد يتم بناؤها بالجهد والعمل.

كما أكد الوزير أن الوزارة ستدعم من يرغب في التعاقد مع الشركات الجديدة الجاري تشكيلها بواسطة القطاع الخاص لإدارة وتشغيل وسائل النقل الجديدة مع الاحتفاظ بوظيفته في الشركة الأصلية ويحصل على إجازة بدون مرتب مع دفع الاشتراك الخاص به من التأمينات والمعاشات.

وزارة النقل تهدف لتنفيذ خطة شاملة للارتقاء بالعنصر البشري

وأشار وزير النقل إلى أن العمل الجاد والانضباط هما أساس النجاح، وأن الوزارة تهدف أيضاً لتنفيذ الخطة الشاملة للارتقاء بالعنصر البشري لسد كافة احتياجات السوق المحلية في مجال النقل، والانطلاق إلى الدول الشرق أوسطية والأوروبية للعمل في مجال النقل بها خاصة وأن العامل المصري من أمهر العاملين على مستوى العالم ولا سيما مع استمرار تدريبه وإعادة تأهيله وفق أحدث النظم العالمية.

ولفت وزير النقل إلى أنه تم الاتفاق مع كافة الشركات العاملية المتعاقدة مع الوزارة في كافة مجالات النقل على تدريب العاملين بالوزارة على أيدي خبراء أجانب متخصصين سواء في مصر أو في الدول الأوروبية على أن يتم بعد ذلك الاتفاق على أعداد العمال والفنيين والمهندسين الذين سوف يتم التعاقد معهم بالشركات العالمية في أوروبا.