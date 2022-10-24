وزير النقل : تريليون جنيه قيمة مشروعات الجر الكهربائي بالمشاركة مع القطاع الخاص

قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير إن المشروعات التي تم تنفيذها والجاري والمخطط تنفيذها بقطاع الأنفاق والجر الكهربائي تبلغ 23 مشروعًا، بإجمالي تكلفة 1054.3 مليار جنيه، وذلك بمشاركة 150 شركة من القطاع الخاص، وحجم عمالة يبلغ 400 ألف عامل بشركات القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال جلسة الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل المقامة، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادى مصر 2022،

والتي شهدت حضور ممثلي أكبر الشركات العالمية والمحلية التى تعمل في مجال الإدارة والتشغيل في قطاعات الوزارة وممثلي الشركات العالمية والمحلية التي ترغب في الاستثمار في قطاعات النقل المختلفة، خاصة مع النهضة الكبيرة والنقلة النوعية الكبيرة التي يشهدها القطاع في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية بتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص الدولي والمحلي في المشروعات الكبري، قامت وزارة النقل بوضع عدة سياسات لتعظيم مشاركة القطاع الخاص.

وذكر الوزير أن أهم هذه المشروعات هي شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 2000 كم، ومونوريل شرق وغرب النيل بطول حوالي 100 كم،

والقطار الكهربائي الخفيفLRT بطول 103 كم، وخطوط مترو الأنفاق (الأول والثاني والثالث والرابع والسادس بطول حوالي 200 كم)، والقطار الكهربائي بورسعيد/ أبوقير بطول 250 كم، ومترو الإسكندرية “أبو قير/ محطة مصر بطول 21.7، وترام الرمل بطول 13.2.

وأضاف الفريق مهندس وزير النقل أن فرص الاستثمار المتعاقد عليها في مجال الانفاق والجر الكهربائي هي التعاقد مع شركة RATP Dev الفرنسية لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو لمدة 15 سنة،

والتعاقد مع شركة RATP Dev الفرنسية لإدارة وتشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT لمدة 20 سنة، والتعاقد مع شركة ألستوم الفرنسية لإدارة وتشغيل وصيانة مونوريل شرق وغرب النيل لمدة 30 سنة، والتعاقد مع الشركة المصرية لصناعة السكك الحديدية لتصنيع 320 عربة مترو (40 قطار) بالتعاون مع شركة هيونداي روتم الكورية.

الفرص الاستثمارية في مجال الجر الكهربائي والأنفاق الجاري التعاقد عليها

وأشار إلى الفرص الاستثمارية في مجال الانفاق والجر الكهربائي الجاري التعاقد عليها مثل التعاقد مع شركة DB الألمانية بهدف إدارة وتشغيل منظومة القطار الكهربائي السريع 15 سنة، مع التوصية بتواجد الشركة خلال فترة الإنشاء (ما قبل التشغيل) لاختيار وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية التى ستعمل في إدارة تشغيل القطار، وجار أيضًا التعاقد مع شركة الديدي جروب لإنشاء وإدارة وتشغيل الخط الرابع من شبكة القطار الكهربائي السريع (بورسعيد – أبو قير) بطول 250 كم.

وأكد وزير النقل أن هناك فرص استثمارية جديدة متاحة لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات الأنفاق والجر الكهربائي وهي إدارة وتشغيل وصيانة الخط الرابع لمترو الأنفاق (6 أكتوبر- القاهرة الجديدة) بطول 46.5 كم،

ومخطط أن ينقل الخط 1.5 مليون راكب، وإدارة وتشغيل الخط السادس لمترو الأنفاق (الخصوص- المعادي الجديدة) بطول 35 كم والمخطط أن ينقل 1.5 مليون راكب، وإدارة وتشغيل مترو الإسكندرية (أبو قير- محطة مصر) بطول 21.7 كم ومخطط أن ينقل الخط 1.5 مليون راكب، وإدارة وتشغيل ترام الرمل بطول 13.2 كم ومخطط أن ينقل الخط 450 ألف راكب/ يوم.

مشروعات النقل الجماعي

وفيما يخص مشروعات النقل الجماعي، أشار وزير النقل إلى أنه تم تكوين شركة مساهمة من القطاع الخاص والقطاع العام (ACTA)،

موضحًا أن المشروعات التي تمت في إطار هذه الشراكة هي (خدمات النقل الجماعي بالأتوبيسات لخدمة الوفود المشاركة فى مؤتمر شرم الشيخ COP27، وخدمة النقل بالمدن السياحية، ومشروع الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري، ومشروع خدمات النقل وتنظيم الخدمة بالعاصمة الإدارية الجديدة).

وأوضح الوزير أن هناك فرصًا استثمارية جديدة في باقي خطوط الأتوبيس الترددي، ومنها خطوط (الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، والجيزة/ الرماية، والرماية/ حدائق أكتوبر، والأوتوستراد).