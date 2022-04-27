ترأس وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة تكنولوجيا معلومات النقل “ترانس أي تي”، حيث تم خلال الاجتماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للشركة وعرض تقرير مراقب حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية للعام المالي، إضافة إلى عرض تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن مراجعة القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021، حيث حققت الشركة ارباحاً خلال العام الماضي بلغت 15 مليون جنيه مقابل 12.6 مليون خلال عام 2020.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الشركة المهندس خالد عطية الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها مثل الميكنة المتكاملة للمحطات الذكية (عدلي منصور ومحطة قطارات صعيد مصر وبدر) ومشروعات ميكنة المزلقانات، ومشروع ربط نظام حجز التذاكر الجديد والقديم بالبوابات الالكترونية للمحطات الرئيسية بالسكك الحديدية التي تم تركيب البوابات بها كمرحلة اولى وهي محطات (رمسيس والجيزة وسيدي جابر ومصر بالاسكندرية ودمنهور)، وكذلك ميكنة بوابات الدخول والخروج والموازين بميناء الاسكندريه ضمن تطبيقات الميناء الذكي.

ميكنة 30 محطة في «السكة الحديد»

ويضاف إلى ما سبق ميكنة نظام الاشارات بخط القاهرة السويس، وميكنة 30 محطة سكة حديد ضمن الخطة الشامة لوزارة النقل لتطوير وميكنة كافة محطات السكك الحديدية، وكذلك مشروع ميكنة عدد من محطات التحصيل التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري مثل محطة تحصيل البغدادي الجاري، بالإضافه إلى إداره الأصول لعدد من المؤسسات.

كما اكد رئيس الشركة على تركيب ماكينات TVM لحجز التذاكر بمحطة دمنهور للسكك الحديدية مكوناتها محلية بنسبة 95%، وكذلك اتاحة الواي فاي WI-Fi المجاني بالمحطة.

وأشاد وزير النقل بالجهود التي بذلها رئيس واعضاء مجلس الادارة وكافة العاملين بالشركة خلال الفترة الماضية للنهوض بالشركة، وتقديم خدمات متميزة في مجال تكنولوجيا معلومات النقل سواء لبعض الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل، او بعض المؤسسات والشركات الاخرى الغير تابعة، والمتعاقدة مع الشركة لتنفيذ مشروعاتها في هذا المجال.

كما اكد الوزير على ضرورة التكامل بين نظام الحجز الجديد والقديم مع بوبات الدخول والخروج بالمحطات مع ضرورة ان يتم عمل تذكرة موحدة لكافة وسائل النقل المتواجدة بمحطة عدلي منصور المركزية التبادلية وهي (القطار الكهربائي الخفيف LRT، والخط الثالث للمترو، وخط سكة حديد القاهرة السويس، واتوبيسات BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري، واتوبيسات السوبرجيت)، وذلك تزامنا مع افتتاح القطار الكهربائي الخفيف LRT في موعده المحدد.

ويضاف إلى ما سبق وجود تذكرة موحدة في محطة امبابة بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو ومحطة اتوبيسات BRT الجاري انشائها على الطريق الدائري في نفس المنطقة، لتسهيل حركة تنقل المواطنين، وذلك ضمن الخطة الشاملة لوزارة النقل بإصدار تذكرة موحدة لكافة وسائل المواصلات في مصر.

كما وجه وزير النقل بالتركيز خلال الفترة المقبلة على قيام الشركة بسرعة نهو هذه المشروعات وزيادة نسبة المكون المحلي بها، خاصة مع أهميتها في تقديم خدمة مميزة للمواطنين، مع ضرورة التوسع في نشاط الشركة بأن يمتد الى كافة هيئات وزارة النقل العشرة وشركاتها التابعة وليس هيئة السكك الحديدية بالإضافة إلى توسيع دائرة التعاون مع الموسسات والهيئات الأخرى في الدولة في مجال تكنولوجيا المعلومات.