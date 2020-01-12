وزير النقل : تخصيص 141 مليار جنيه لمرفق السكة الحديد خلال عامين (فيديو)

قال وزير النقلل: "نخطط لرفع عدد الركاب لأكثر من مليون راكب يوميا بعد منتصف العام الحالي"

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل إن الوزارة خصصت 141 مليار جنيه لمرفق السكة الحديد خلال عامين بين بنية أساسية وتأهيل وتدريب العناصر البشرية والورش موضحا أنه يجري الأن استيراد عربات وجرارات جديدة لتحديث المرفق منتصف العام الحالي.

وأضاف وزير النقل في مداخلة هاتفية له مع برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر أن العام الحالي تم تخصيص 86 مليارجنيه مابين بنية اساسية تشمل رفع كفاءة محطات وكهربة إشارات.

وأشار إلى أنه سيضاف للمرفق في العام المالي القادم 55 مليارجنيه للبدء في المرحلة التانية من تطوير السكة الحديد.

وتابع الوزير: نخطط لرفع عدد الركاب لأكثر من مليون راكب يوميا بعد منتصف العام الحالي بعد دخول الجرارات والعربات الحديثة الخدمة كما سيتم رفع العدد لأكثر من مليوني راكب خلال عامين ونصف قادمين.