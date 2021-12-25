وزير النقل: تخصيص 1.7 تريليون جنيه من يونيو 2014 إلى 2024 لتنفيذ مشروعات في جميع القطاعات

قال وزير النقل، كامل الوزير، إن رؤية الوزارة لا تقتصر علي نقل الركاب والبضائع فقط، بل تتخطي ذلك إلي المشاركة في التنمية الشاملة للدولة، موضحا أن لتنفيذ هذه الرؤية تم تخصيص مبلغ 1.7 تريليون جنيه تقريبا فى الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو 2024 لتنفيذ المشروعات في كافة قطاعات النقل، حيث تم تخصيص 474 مليار جنيه لمشروعات الطرق والكبارى، و225 مليار جنيه لمشروعات السكك الحديدية، و837 مليار جنيه لمشروعات الجر الكهربائي، و115.6 مليار جنيه لمشروعات النقل البحري، و15 مليار جنيه لمشروعات الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية، و3 مليارات جنيه لمشروعات النقل النهري.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات – محاور النيل، والطرق الرئيسية والكباري، وعدد من المشروعات الخدمية – التي قامت بتنفيذها وزارة النقل في صعيد مصر.

وأضاف وزير النقل أنه جاري تنفيذ الخطة في كافة قطاعات النقل، من خلال توفير وتكامل شبكات النقل المختلفة لخدمة المشروعات القومية الكبرى فى كافة المجالات، وتسهيل الحركة والانتقال وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتدريب الكوادر الفنية والاهتمام بعوامل الأمن والسلامة، وتنفيذ المشروعات بمواصفات عالمية وربط مصر بمحيطها الإقليمى.

وذكر أنه لتحقيق هذه الرؤية تم وضع مجموعة من الأهداف تتضمن (المساهمة فى خطة التنمية الشاملة، وتنشيط حركة التجارة، وتحقيق معدلات الأمن والسلامة، وخلق فرص عمل).

مشروعات الطرق والكباري

وتابع: “فيما يتعلق بمشروعات الطرق والكبارى التي تم التخطيط لتنفيذها بإجمالي تكلفة 474 مليار جنيه منها 210 مليارات جنيه لمشروعات الصعيد، فتشمل إنشاء وتطوير 17000 كم طرق رئيسية و22 محورا على النيل، و1000 كوبري ونفق، و28 ألف كم من الطرق المحلية وحياة كريمة”.

وأضاف أن مصر هبة النيل، هكذا قالها المؤرخ هيرودوت، وعلى مدار التاريخ كان نهر النيل هو شريان الحياه لمصر والمصريين، ويبلغ طول نهر النيل 6650 كم، منها 1520 كم داخل مصر، مشيرا إلى استخدم المصريين القدماء للقوارب الصغيرة والمعديات البدائية في التنقل والربط بين المدن، لانتقال الموظفين والجنود والبحث عن المحاجر، وأنه ومع مرور الزمن تطورت المعديات النيلية دون مراعاة عوامل الأمان والسلامة، فتسببت فى وقوع العديد من الحوادث فمنذ عام 2007، وحتى 2020، وقع عدد 15 حادثًا أدت إلى وفاة 180 مواطنًا آخرها فى أغسطس 2020.

ومن هنا فكر المصريون فى إنشاء كبارى على النيل، لتجنب تلك الحوادث، وبدأ محمد على فى عام 1834 إنشاء القناطر الخيرية، التى اكتملت فى عهد الخديوى سعيد فى عام 1861، واستخدمت كأول كوبرى على نهر النيل، وفى عام 1871 أنشأ الخديوى إسماعيل كوبرى قصر النيل بطول 406م، واستمر المصريون في إنشاء الكباري لتصل إلى 38 كوبرى بمعدل كوبرى كل 5:4 أعوام بمسافات بينية تصل إلى 100 كم فى صعيد مصر، ما كان له آثاراً سلبية عديدة من أهمها (زيادة زمن الرحلات وضياع الوقت، وارتفاع معدلات الحوادث، وزيادة استهلاك الوقود، وتلوث البيئة).

وأشار وزير النقل الى أنه بعد يونيو 2014 وجه الرئيس السيسي بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كم، لخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، بإنشاء 22 محورا عرضيا متكاملًا، يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل، وليس مجرد كوبرى على النيل فقط، منها 14 محورا في صعيد مصر.

تم التخطيط لإنشاء 22 محورًا جديدًا على النيل بتكلفة 38 مليار جنيه

ولفت وزير النقل إلى أنه قبل 2014 تم تنفيذ 38 محورًا، وفى عام 2014 تم التخطيط لإنشاء 22 محورًا جديدًا على النيل بتكلفة 38 مليار جنيه، وبنسبة تصل إلى 55% من الكبارى القائمة على النيل، ومن 2014 وحتى الآن تم الانتهاء من تنفيذ 13 محورًا منها 5 محاور تم افتتاحها اليوم، وحالياً جارى تنفيذ 9 محاور، وبذلك يصل الإجمالى إلى 60 محـور/ كوبرى منهم 28 محور/ كوبرى بالصعيد.

وذكر الوزير أن محاور النيل المخطط تنفيذها بعد يونيو 2014 في الصعيد تبلغ 14 محورًا بتكلفة 23.5 مليار جنيه، منها 3 محاور سبق افتتاحها وهما (بني مزار، وطما، وجرجا)، و5 محـاور تم افتتاحها اليوم (عدلي منصور، سمالوط، وديروط، وقوص، وكلابشة)، وجار تنفيذ 6 محـاور، وهناك 3 محاور مخطط مستقبلي وهي (دشنا، ودار السلام، والمراغة).

ثم استعرض الوزير محاور النيل الجاري تنفيذها، وأكد أن إنشاء محاور النيل يهدف إلى ربط مناطق التنمية العمرانية والصناعية والزراعية، والطريق الصحراوى الشرقى بطريق الصعيد الصحراوى الغربى، مروراً بالمناطق الزراعية والسكنية فى وادى النيل.

ولفت وزير النقل إلى أن محور بديل خزان أسوان، محور على النيل بطول 5.4 كم، وبعرض 29م، بتكلفة 1.956 مليار جنيه (3 حارات مرورية/ اتجاه)، يشمل المحور 3 أعمال صناعية ونسبة التنفيذ بلغت 60%، وفيما يتعلق بمحور دراو على النيل فيبلغ طوله 18 كــم وعرض 21 م بتكلفة 1.4 مليار جنيه، وعدد 2 حارة مرورية / اتجاه، ويشمل المشروع على عدد 9 عمل صناعي ونسبة تنفيذه بلغت 32%، أما محـور شمال الاقصر فيبلغ طوله 18.75 كم وعرضه 28.8 م بتكلفة 1.674 مليار جنيه وعدد 3 حارة مرورية / اتجاه ويشمل على 20 عمل صناعى ونسبة تنفيذه بلغت 15%.

محـور أبو تيج يبلغ طوله 27.5 كم وبتكلفة 2.5 مليار جنيه

وأضاف أن محـور أبو تيج يبلغ طوله 27.5 كم وعرضه 23 م بتكلفة 2.5 مليار جنيه، وعدد 2 حارة مرورية/ اتجاه، ويشمل على 16 عمل صناعى، ونسبة تنفيذه بلغت 20%، كما يبلغ طول محور منفلوط 41 كم وعرضه 29 م بتكلفة 3.3 مليار جنيه وعدد 3 حارة مرورية/ اتجاه، ويشمل على 11 عمل صناعى ونسبة تنفيذه بلغت 15%، أما محور الفشن على النيل فيبلغ طوله 27 كم وعرض 21 م بتكلفة 2.5 مليار جنيه، وعدد 2 حارة مرورية/ اتجاه، ويشمل على 23 عمل صناعى ونسبة التنفيذ بلغت 12%.

كما استعرض وزير النقل المشروع القومي للطرق الذي يشمل إنشاء 7000 كم طرق جديدة منها 2600 كم في الصعيد، ليصل إجمالي أطوال الشبكة إلي 30 ألف كم منها 12600 كم فى الصعيد، وتطوير ورفع كفاءة 10000 كم طرق رئيسية منها 4000 كم فى الصعيد، حيث تبلغ إجمالي التكلفة 295 مليار جنيه منها 120 مليار جنيه لمشروعات الصعيد.

وأشار إلى أن المشروع القومى لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات الذي يشمل رفع كفاءة 25000 كم بتكلفة 35.4 مليار جنيه منها 7500 كم في الصعيد، حيث تبلغ التكلفة 10.6 مليار جنيه، لافتا الى طرق مبادرة حياة كريمة، والتي تهدف الى رفع كفاءة الطرق التي تخدم المراكز والقرى المدرجة بالمبادرة بإجمالي 166 طريقا بإجمالي 2870 كم بتكلفه إجماليه 10 مليارات جنيه منها 1822 كم بالصعيد بإجمالي تكلفه 5.9 مليار جنيه.

وعن مشروعات الكبارى العلوية وكباري مزلقانات السكك الحديد، أكد أنه تم التخطيط لتنفيذ 1000 كوبرى/ نفق، ليصل الإجمالي الي 2500 كوبري/ نفق بتكلفة 140 مليار جنيه منها 365 كوبري/ نفق فى الصعيد، بتكلفه اجمالية 50 مليار جنيه.