نقل وملاحة

وزير النقل: تحية لعمال الوزارة الذين تشهد إنجازاتهم بجهدهم وأدعوهم لإنهاء مشروعاتنا فى توقيتاتها

بمناسبة عيد العمال
محمود محسن 1:05 ص, الأحد, 2 مايو 21 1:05 ص, الأحد, 2 مايو 21

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بعث وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير برقية تهنئة إلى كل العاملين في وزارة النقل بمناسبة عيد العمال ، موجها التحية لعمال الوزارة الذين تشهد إنجازاتهم بجهدهم وأدعوهم لإنهاء مشروعاتنا فى توقيتاتها المخططة.

جاء ذلك خلال جولته اليوم لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT السلام العاصمة الإدارية الجديدة العاشر.

وجاء نص البرقية كالتالي:

يسُرنى في البداية أن أنقل لكم تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد العمال وتحيات وتقدير واعتزاز فخامته بكل العاملين في وزارة النقل وبكل عامل مصري على جهودهم المتميزه على طريق العمل والعطاء والانجاز وتعزيز مسيرة التنميه والانتاج كركيزة اساسيه في بناء حاضر ومستقبل وطننا العزيز مصر.

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ويطيب لي أن اتوجه بالتهنئة لأبناء وعمال وزارة النقل المخلصين مقرونة بأطيب الأمنيات، وبالتوفيق الدائم لتحقيق التقدم والازدهار المنشود في كافة قطاعات النقل والذي شهد الانطلاقة الكبرى في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وإننا إذ ننتهز هذه المناسبة لنذكر بكل الفخر والاعتزاز قيمة العمل الذي تقومون به في خدمة المواطن المصري وفى دفع مسيرة الوطن نحو غد مشرق بالإنجازات ومفعم بالآمال والطموحات، فتحية لعمال وزارة النقل وكل عمال مصر الأوفياء الذين تشهد إنجازاتهم بجهدهم المبذول وعطائهم الموصول، من أجل مستقبل مشرق لمصرنا الغالية.

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ومن موقع مشروع القطار الكهربائى بالعاصمة الجديدة ادعوهم لبذل الكثير من الجهد لانهاء مشروعاتنا فى توقيتاتها المخططة وتكون هدية العاملين فى وزارة النقل الى الرئيس عبدالفتاح السيسى وشعب مصر العظيم.

حفظ الله مصر ورئيسها وشعبها وسدد جهود المخلصين الذين يسعون بنبل لمستقبل افضل لشعبها، وكل عام وأنتم بخير.

يذكر أن وزير النقل تابع اليوم معدلات تنفيذ مشروع قطاع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة الذي يبلغ طوله 56.5 كم، ويشمل عدد 22 محطة، حيث بلغت نسبة التنفيذ الإجمالية للمشروع 21%.

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بقلم محمود محسن

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