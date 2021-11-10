نقل وملاحة

وزير النقل: تأسيس شركة بـ200 مليون جنيه لنقل ركاب العاصمة الإدارية

شراكة استراتيجية بين شركتي السوبر جت ومواصلات مصر
مدحت إسماعيل 3:40 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21 3:40 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

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شهد الفريق كامل الوزير، وزير النقل تدشين شركة جديدة لادارة منظومة النقل الذكي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بشراكة استراتيجية بين شركتي السوبر جت ومواصلات مصر، باستثمارات 200 مليون جنيه.

وحيث قام بالتوقيع كل من اللواء صبري عبداللطيف رئيس شركة  السوبر جت والدكتور هشام طه، رئيس شركة مواصلات مصر. 

 وأكد وزير النقل أن هذا التوقيع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية  بالتوسع في استخدام وسائل نقل ذكية صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء او الغاز مضيفاً انه  تم شراء 20 أوتوبيس كبير يعمل بالغاز  كمرحلة أولى بطول 12 مترا وسعة 44 راكبا على ان تستكمل باقي اوتوبيسات العاصمة الإدارية بحافلات كهربائية وأن هذه الأوتوبيسات مزودة بأجهزة إلكترونية  تشمل أنظمة معلومات الركاب وانظمة التحصيل الإلكتروني والمتابعة الإلكترونية وأنظمة التقاطر الإلكترونية وربطها بخطوط العمليات المركزية للعاصمة الإدارية  COC بما يتماشى مع منظومة النقل الذكي ITS. 

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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