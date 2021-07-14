وزير النقل: بروتوكول تعاون لإنشاء شركات لإدارة أنشطة مرفق السكك الحديدية

شهد اليوم وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر و9 شركات مصرية وطنية من كبريات شركات المقاولات والاستشارات الهندسية بهدف التعاون بين القطاعين العام والخاص في المشاركة في إنشاء عدد من الشركات لإدارة وتشغيل عدد من أنشطة مرفق السكك الحديدية بالاشتراك مع مكاتب استشارية دولية ومشغلين دوليين وصولاً لتقديم خدمة متميزة للجمهور والارتقاء بهذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل الملايين من الركاب سنوياً وتحسين أحوال العاملين بالهيئة.

وأكد وزير النقل في بداية كلمته خلال فعاليات توقيع البروتوكول أنه منذ أن شرفه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتولي حقيبه وزارة النقل، فقد وجه الرئيس بتعظيم منظومة النقل الجماعي في مصر بوسائل نقل حديثة ومتطورة وصديقة للبيئة، مشيراً إلى أن جميع وسائل المواصلات الحديثة مثل شبكة القطارات الكهربائية السريعة والقطار الكهربائي الخفيف LRT والمونوريل وترام الرمل ومترو أبو قير وأتوبيسات BRT سيتم إسناد إدارتها وتشغيلها إلى مشغلين قطاع خاص دوليين متخصصين.

مشاركة القطاع الخاص في إدارة عدد من أنشطة السكة الحديد ليس خصخصة

وأضاف أن مشاركة القطاع الخاص في مجال وإدارة وتشغيل عدد من أنشطة مرفق السكة الحديد ليس خصخصة، خاصة أن كل أنشطة ومرافق السكة الحديد ستظل مملوكة للدولة وأن قيمة التذاكر ستظل الدولة هي المحددة لها وأن الهدف من هذه الشراكة هو تحسين الخدمه المقدمه لجمهور الركاب.

وأوضح الوزير أن هذا البروتوكول مع كبريات الشركات المصريه الراغبة في الاستثمار في قطاع السكك الحديدية للنهوض بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين يمثل نقل نوعية هامة في منظومة السكة الحديدية، حيث إن دخول القطاع الخاص في مجال الإدارة والتشغيل لعدد من أنشطة السكة الحديد سيساهم في تحقيق التنافسية بين الشركات المختلفة بما يعود على رفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وكذلك سيساهم في الحفاظ على ممتلكات وأصول مرفق السكة الحديد وتعظيم موارده، كما ستنعكس هذه المنظومة الجديدة إيجابيا على العاملين بالسكة الحديد في جميع النواحي الفنية والصحية والاجتماعية بما يخلق بيئة عمل ملائمة تزيد من الإنتاجية ومستوى الخدمة المقدمة.

وأشار وزير النقل إلى أن دخول القطاع الخاص والاستثمار في إدارة وتشغيل انشطه السكه الحديد يشتمل على قطاعات عربات الركاب والبضائع وجرارات السكه الحديد وقطاع اصلاح وصيانه وتجديد خطوط السكه الحديد بالاضافه الى انشاء شركات في مجال الورش المختلفه بهيئه السكه الحديد.

أهم الأنشطة المطروحة للاستثمار

ولفت إلى أن أهم الأنشطة المطروحة للاستثمار بها تشمل (إنشاء شركة لإدارة وتشغيل نقل البضائع، إنشاء شركة لإدارة وتشغيل القطارات السياحية، إنشاء شركة للخدمات المتكاملة، إنشاء شركة للنقل المتميز “قطارات تالجو – العربات المكيفة الروسي”، إنشاء شركة لإصلاح وعمرات وتطوير عربات الركاب، إنشاء شركة لإصلاح وعمرات وتطوير عربات البضائع، إنشاء شركة جديدة لاصلاح وعمرات وتطوير الجرارات الجديدة، إنشاء شركة لإصلاح وعمرات وتطوير الجرارات بالتبين، مشاركة شركة إيرتراك في أعمال تجديد وصيانة الخطوط الحديدية، إنشاء شركة جديدة لتجديد وصيانة الخطوط الحديدية).

وذكر الفريق مهندس كامل الوزير أن البروتوكول يشمل قيام الشركات بالتقدم بمكتب استشاري دولي متخصص لإجراء جميع الدراسات اللازمة لوضع تصور شامل لمنهجية نقل إدارة وتشغيل بعض القطارات من الهيئة إلي القطاع الخاص وكذا التقدم بمشغل عالمي له خبرة في تشغيل القطارات، لافتا إلى أن هذه الشركات ستشهد اهتماماً كبيرة بالعنصر البشري وأن نسبة العاملين المصريين في كل هذه الشركات لا تقل عن 90% من إجمالي حجم العاملين بالشركات.

جديراً بالذكر أن الشركات التي قامت بتوقيع البروتوكول مع هيئة السكة الحديد هي (شركة أوراسكوم، شركة السويدي إليكتريك، شركة سمكريت، شركة المقاولون العرب، شركة كونكورد، شركة حسن علام، شركة الغرابلي، شركة الكان، شركة تراينجل).