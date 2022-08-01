وزير النقل: بدء تنفيذ 33 محطة من مشروع الأتوبيس الترددي «BRT»

قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير إنه تم البدء في تنفيذ 33 محطة من مشروع الأتوبيس الترددي “BRT” الذي سيقام على الطريق الدائري. جاء ذلك أثناء تفقُّد الوزير مشروع التطوير الشامل للطريق حول القاهرة الكبرى، ورافقه اللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري وقيادات الهيئة.

حيث تفقَّد الوزير المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، والذي تم الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة بها وتشمل المسافة من “المريوطية/ المنيب/ الأوتوستراد/ القاهرة الجديدة/ السلام/ مسطرد/ إسكندرية الزراعي”، والمسافة من تقاطع “المنصورية/ طريق الفيوم/ تقاطع طريق الواحات” بإجمالي طول 76 كم.

وتفقَّد وزير النقل، خلال جولته، أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، والتي تشمل المسافة من تقاطع الدائري مع الإسكندرية الزراعي حتى تقاطع الدائري مع الإسكندرية الصحراوي و”قطاعات الإسكندرية الصحراوي/ وصلة الواحات” و”المريوطية/ المنصورية” بإجمالي طول 34 كم.

كما تشمل المرحلة الثانية محاور المريوطية والجزائر والمرج، وإنشاء مطلع ومنزل تقاطع الدائري مع إسماعيلية الزراعي.

كما تمّت متابعة التقدم في معدلات تنفيذ الطريق الخدمي (السطحي)، والذي يبلغ عرضه 10 أمتار حول الطريق الدائري من الخارج والداخل، ووجّه وزير النقل باستمرار التنسيق مع جميع الجهات المعنية لإزالة كل التحديات الخاصة بهذا الطريق.

كامل الوزير: تركيب أعمدة الهاي ماست وأعمال منظومة النقل الذكي ITS

وكذلك تمّت متابعة التقدم في أعمال إنارة الطريق، حيث يتم تركيب أعمدة الهاي ماست وأعمال منظومة النقل الذكي على الطرق ITS والتي تحقق أعلى معدلات الأمان والسلامة على الطريق.

وتابع الفريق مهندس كامل الوزير التقدم في معدلات تنفيذ محطات الأتوبيس الترددي “BRT” التي يبلغ عددها 48 محطة، حيث تم البدء في تنفيذ 33 محطة، التي تم الانتهاء من إعداد الرسومات المعمارية والإنشائية لها، مثل محطة الأتوبيس الترددي بمحور المشير، والربط بينها وبين مونوريل العاصمة الإدارية.

ووجّه وزير النقل بكتابة أسماء محطات “BRT” باللغة العربية، حيث سيصبح الطريق 6 حارات للملاكي، ثم حارة داخلية مخصصة للأتوبيسات BRT ليصبح الإجمالي 7 حارات في كل اتجاه، ما عدا في كوبري المنيب الذي سيكون الإجمالي 8 حارات في كل اتجاه،

ويدخل تنفيذ مشروع الـ”BRT” على الطريق الدائري تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في تنفيذ شبكات ووسائل النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة، كما تفقّد الوزير المواقع المخصصة لشحن أتوبيسات “BRT”.

وأكد الوزير أن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري هو ملحمة بكل المقاييس، حيث يتم تنفيذها على مدار الـ24 ساعة، مشيرًا إلى أننا نسابق الزمن للانتهاء من كل مراحل هذا المشروع الهام،

وأن أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التي يتم تنفيذها ستسهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم،

بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلًا عن الحد من الآثار البيئية السلبية.

وناشد المواطنين عدم إلقاء المخلفات على الطريق الدائري والطرق لتجنب وقوع الحوادث مع المحافظة على المظهر الحضاري للطريق وتحقيق الاشتراطات الصحية للسكان،

لافتًا إلى تنفيذ خطة للاستغلال الأمثل للمساحات أسفل الكباري واستغلالها في إنشاء مواقف للميكروباص ومناطق انتظار لخدمة الأتوبيس الترددي “BRT”.