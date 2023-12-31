وزير النقل: بدء تشغيل محطات الجزء الثاني من المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو غداً

قال وزير النقل، الفريق مهندس الوزير إنه سيتم التشغيل التجريبى بالركاب للجزء الثاني من المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو الممتد من الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج بدءًا من صباح غد الإثنين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين لتسهيل تنقلاتهم المختلفة.

وأضاف وزير النقل: ”الجزء الثاني من المرحلة الثالثة يشتمل على 6 محطات هي (السودان – إمبابة – البوهي – القومية العربية – الطريق الدائري – محور روض الفرج)، حيث يخدم المواطنين والطلاب في المناطق التي يمر بها هذا الجزء والتي تتميز بكثافة سكانية عالية ليكون تشغيل هذا المشروع للمواطنين هو هدية الرئيس السيسي لأهالي القاهرة الكبرى بمناسبة بداية العام الميلادي“.

جدير بالذكر أنه بالتشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة من الخط يكون قد تم تشغيل الخط الثالث من عدلي منصور مرورا بالكيت كات حتى محور روض الفرج ويتبقي فقط الجزء الثالث من المرحلة الثالثة والممتد من الكيت كات حتى جامعة القاهرة والذي يجري تشغيله تجريبا بدون ركاب حاليا تمهيدا لبدء تشغيله بالركاب خلال الفترة القادمة.

وتابع وزير النقل: ”يتبادل الخط الثالث خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر ومع الخط الثاني في محطتى العتبة وجامعة القاهرة ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية، ويتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الإستاد ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادى النيل“.