وزير النقل: بدء تشغيل أول رحلات قطارات تالجو الفاخرة بالركاب السبت (صور)

اعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بدء تشغيل أول قطارات تالجو الفاخرة بجمهور الركاب بعد غد السبت في تمام الساعة الثانية ظهرا (الساعة 14) من محطة رمسيس بالقاهرة إلى محطتي سيدي جابر ومصر بالإسكندرية، وذلك بعد الانتهاء من التشغيل التجريبي للقطار بدون ركاب.

كما سيكون موعد التشغيل الثابت لقطار تالجو الفاخر يوميا بدءا من يوم الاحد القادم الساعة 5:55 من محطة مصر بالإسكندرية والساعة 6:05 من محطة سيدي جابر بالإسكندرية متجها الى محطة مصر برمسيس ومن الساعة الثانية ظهرا (الساعة 14) من محطة مصر برمسيس متجهاً إلى محطة سيدي جابر ومصر بالإسكندرية، حيث سيتم تثبيت هذين الموعدين في جداول التشغيل يومياً.

وأضاف وزير النقل: ”ومع توالي وصول باقي القطارات المتعاقد عليها سيتم تشغيلها على خط القاهرة/ أسوان إلى جانب خط القاهرة/ الإسكندرية“.

وقال وزير النقل إن تشغيل هذا القطار الفاخر يشكل نقلة نوعية هائلة في تاريخ قطارات سكك حديد مصر، حيث تماثل قطارات تالجو الفاخرة القطارات العاملة بالدول الاوربية وستقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

وأوضح بأنها تتميز بتقنيات حديثة متطورة وبالسرعة التشغيلية العالية التي تصل الى 160 كم/ ساعة، بالإضافة إلى جود انظمة هوائية لإمتصاص الاهتزازات مما يحقق الراحة التامة للركاب في السرعات العالية، وكراسي مخصصة لذوي الهمم وكذلك وجود شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الاولي ومركزية بعربات الدرجة الثانية وكذا نظام WIFI ونظام انذار حريق للحفاظ على سلامة الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم واخرى مخصصة لذوي الهمم وكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب وبوفيه متميز يقدم اعلى المستويات لجمهور الركاب.

جدير بالذكر أن وزارة النقل كانت قد أبرمت عقداً مع شركة تالجو الأسبانية لتوريد 7 قطارات مكيفة جديدة (6 قطارات + قطار هدية للشعب المصري) باجمالى 157 مليون يورو شاملة عقد الصيانة وقطع الغيار، وأن هذا التعاقد يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار تنفيذ خطة تطوير وتحديث عناصر منظومة السكك الحديدية ومنها أسطول الوحدات المتحركة لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين.