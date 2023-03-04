وزير النقل: بدء التشغيل التجريبي لكوبري كفر الدوار بطريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعي

أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بدء التشغيل التجريبي لكوبري كفر الدوار العلوي بطريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعي أمام حركة السيارات والمركبات بعد الانتهاء من تنفيذه وفقا لقياسات الجودة العالية، حيث قام بتنفيذه النيل العامة للانشاء والطرق التابعة للشركة القابضة للطرق والكباري إحدى شركات

النقل.

يذكر أن طول الكوبري يبلغ 625 مترا وعرضه 24م بواقع 3 حارات مرورية لكل اتجاة إضافة إلى طريقي خدمة بجوار الكوبري العلوي بعرض 7 أمتار بعدد حارتين لكل اتجاه، وسيساهم الكوبري في تخفيف الزحام في منطقة قريتي معمل القزاز وقوبانيه لوقين، وكذلك منع تكدس السيارات وتحقيق السيولة المرورية على الطريق الزراعي.

وأشار وزير النقل إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لتطوير وتوسعة طريق (القاهرة – الإسكندرية) الزراعي بطول 220 كم ليصبح 4 حارات بكل اتجاه، عدا مداخل المدن والقرى ستكون 6 حارات لكل اتجاه بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة حركة التجارة بين محافظات الوجه البحري.

أعمال تطوير طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي تشمل إنشاء 10 كباري

وأضاف وزير النقل أن أعمال تطوير الطريق تشمل إنشاء 10 كباري (9 علوية للسيارات وكوبري مشاه) وبلغت نسبة تنفيذ هذه الكباري الاجمالية 93%، حيث تم الانتهاء من 6 كباري علوية (الشرقاوية، قلما، الشموت، عرب الرمل، طوخ طنبشا، كوبرى كفر الدوار العلوى) وكوبري مشاه (دسونس الحلفايه)، وجارى تنفيذ 3 كباري علوية (كوبرى جنبواي، كوبرى دسونس ام دينار، كوبرى كوم إشو).

وأشار إلى أن هذه الكباري ستساهم في إلغاء التقاطعات السطحية وتحقيق السيولة المرورية بالطريق وإنهاء الاختناقات المرورية ومنع التكدس والحد من وقوع الحوادث المرورية.

وأكد الوزير أن هذه الكباري يتم تنفيذها وفقاً للمواصفات القياسية ومعايير الجودة العالية وأنه يتم تكثيف العمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز مع التنسيق المستمر مع إدارة المرور المتخصصة لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق بالتزامن مع تنفيذ الأعمال.

وفيما يتعلق بأعمال الطرق، لفت وزير النقل إلى أنه تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة المسافة بنها/ بركة السبع (اتجاه الاسكندرية) بطول 15 كم، ومن رفع كفاءة الطريق الحر دفرة/ كفر الزيات بتقنية تدوير طبقات الاسفلت (الـFDR) بطول 28 كم (إتجاه القاهرة)، وجاري تطوير ورفع كفاءة المسافة بركة السبع/ بنها (اتجاه القاهرة) بطول 20 كم ورفع كفاءة المسافة من قليوب حتى طوخ بطول 20 كم والمسافة (بركة السبع/ طنطا/ كفر الزيات) بطول 20 كم والمسافة من الطريق الحر دفرة/ كفر الزيات بطول 28 كم (إتجاه الإسكندريه).