وزير النقل: اهتمام كبير بتقديم الرعاية الرياضية والصحية للعاملين بالسكك الحديدية والمترو

عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اجتماعا موسعا مع رئيس هيئة السكك الحديدية وبحضور كل من رئيس مجلس إدارة نادي السكة الحديد، ورئيس شركة “ام او تي” للاستثمار والمشروعات لمتابعة خطة تطوير نادي السكة الحديد.

وأكد وزير النقل على اهتمام وزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد بتقديم رعاية اجتماعية ورياضية وصحية مميزة للعاملين في الهيئة ومترو الأنفاق باعتبار أن العنصر البشري أحد أهم عوامل نجاح المنظومة.

ولفت الوزير إلى أنه في هذا الإطار تم تطوير شركة المركز الطبي لسكك حديد مصر وسيتم تطوير مستشفى السكة الحديد في طنطا وأبوزعبل، وذلك بهدف تقديم خدمة طبية مميزة للعاملين.

وأشار إلى أن هيئة السكة الحديد بصدد استغلال بعض أملاكها في مرسى مطروح لإقامة مصيف للعاملين بالهيئة، كما أن تطوير نادي السكة الحديد الرياضي سيصب في صالح العاملين في هيئة السكة الحديد ومترو الأنفاق وأسرهم.

ثم استعرض وزير النقل خطة تطوير النادي والنهوض بالخدمات التي يقدمها سواء على المستوى الرياضي أو الاجتماعي أو الاستثماري، حيث اطلع على خطة تطوير المبنى الاجتماعي والملاعب والاستاد والصالات المختلفة ومخطط زيادة المساحات الخضراء والحدائق بالنادي لخدمة الاعضاء وكذلك المخطط الاستثماري الخاص بتطوير سور النادي وإقامة محلات تجارية به للمساهمة في زيادة العوائد المادية لهيئة السكة الحديد.

وأكد وزير النقل على ضرورة الإسراع بتنفيذ كافة أعمال التطوير والمخططات الاستثمارية للنادي لتطوير الخدمة المقدمة لأعضائه وبما يتناسب مع عراقة النادي الذي تم إنشاؤه عام 1903، مشيرا إلى أن هذا النادي يجب أن يكون مصدرا لتخريج الأبطال الرياضيين في كافة الألعاب.