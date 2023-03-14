وزير النقل: انطلاق القطار الثالث من قطارات تالجو الفاخرة على خط القاهرة/ الإسكندرية

أعلن وزير النقل الفريق مهندس

الوزير بدء تشغيل ثالث قطارات التالجو على خط القاهرة/ الإسكندرية ابتداءً من بعد غدٍ الخميس، وذلك بعد انتهاء التشغيل التجريبى للقطار، حيث كان القطار الأول قد تم تشغيله على خط القاهرة/ الإسكندرية نهاية شهر ديسمبر الماضى، كما تم تشغيل القطار الثانى على خط القاهرة/ الأقصر الشهر الماضى، على أن يتم تشغيل القطار الرابع فور انتهاء التشغيل التجريبى له، وذلك على خط الوجه القبلي.

وأضاف وزير النقل: ”وقد تقرر تشغيل القطار الثالث على خط القاهرة/ الإسكندرية بشكل يومى، بحيث يقوم القطار برقم 2025 من القاهرة الساعة 8 صباحًاـ ويصل الإسكندرية الساعة 10:30 صباحًا، ويعود القطار برقم 2024 من الإسكندرية الساعة 14:00 ظهرًا، ويصل القاهرة الساعة 16:30 عصرًا.

وتابع وزير النقل: ”وبناءً على ذلك يتم تعديل ميعاد قطاريْ 905 /916 VIP القاهرة/ الإسكندرية والعكس، اعتبارًا من بعد غدٍ الخميس، ليقوم بقطار 905 من القاهرة الساعة 9 صباحًا، ويصل الإسكندرية الساعة 11:30، ويقوم قطار 916 من الإسكندرية الساعة 15:00، ويصل القاهرة الساعة 17:30.

كما يتم تعديل مواعيد القطارات (1109 / 1009 / 956 / 566 – 567 / 966 / 24 / 260 / 257 / 286 / 185) اعتبارًا من بعد غدٍ الخميس.

وكذلك اعتبارًا من بعد غدٍ الخميس، سيتم تعديل ميعاد قطار 2008 VIP الإسكندرية/ القاهرة، وتعديل ميعاد قطار 928 مكيف الإسكندرية/ القاهرة نظرًا لتشغيل خدمة بديلة أسرع وأعلى درجة.

وقال وزير النقل إن زيادة عدد رحلات التالجو بخط القاهرة / الإسكندرية تأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتحديث والتطوير المستمر لكل عناصر منظومة السكك الحديدية، ومنها الوحدات المتحركة؛ وذلك لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن تشغيل هذه النوعية من القطارات الفاخرة يشكل نقلة نوعية هائلة في تاريخ قطارات سكك حديد مصر، حيث تُماثل قطارات تالجو الفاخرة القطارات العاملة بالدول الأوربية.

مميزات قطارات السكة الحديد الجديدة

وتتميز القطارات بتقنيات حديثة متطورة، حيث تمتاز بأن تصميمها يعطى القطارات ثباتًا أثناء المسير فى المنحنيات وتحقيق أقصى قدر من الراحة،

كما أن العربات مصنَّعة من الألومنيوم المستخدم حاليًّا فى معظم قطارات أوروبا والعالم، مما يقلل وزن القطار، ومن ثم توفير الوقود المستهلك فى الرحلة، كما أنه مقاوم للصدأ، ومن ثم لا يتآكل من المياه المستخدمة فى نظافة القطارات وصيانتها.

كما ستوفر القطارات الجديدة أعلى مستوى من الرفاهية والأمان للركاب، كما توجد شاشات عرض لكل كرسى بعربات الدرجة الأولى وشاشات مركزية فى عربات الدرجة الثانية،

بالإضافة إلى تزويد القطارات بكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم.

وقد تم مراعاة ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة أثناء تحديد تصميم القطار، حيث تم توفير بعض الامتيازات مثل المقاعد المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة، وكذلك دورات مياه مخصصة لهم بعربة البوفيه بمنتصف القطار.

وتسعى هيئة السكة الحديد دائمًا في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وتوفير سبل الراحة لهم.