وزير النقل: انطلاق اجتماع مشروع الممر الملاحي بين «فيكتوريا» و«المتوسط» غدًا

قال وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير إن الاجتماع الوزاري الأول لإعداد الجدوى الاقتصادية للمرحلة الثانية لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط “Kick-off Ministerial Meeting for Teasibility Study Phase 2 of” سيعقد غدا الاثنين، بحضور وزراء النقل بدول حوض النيل ومنظمة الكوميسا ومفوضية البنية التحتية التابعة للاتحاد الأفريقي.

وأكد وزير النقل كامل الوزير أن الاجتماع يهدف إلى الاتفاق على خطوات محددة لدعم تنفيذ المشروع (VICMED)، خاصة مع حرص مصر على تعظيم وتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية في مختلف المجالات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

ولفت إلى أن مشروع VICMED سيمثل العمود الفقري لمشروعات النقل الإقليمية المستقبلية بالتكامل مع الطرق السريعة والسكك الحديدية، كما يهدف الاجتماع إلى تسليط الضوء على أهمية المشروع ودوره المهم في تحقيق التكامل الإقليمي ومساهمته في أجندة أفريقيا 2063 لبرامج البنية التحتية، فضلا عن إطلاق أنشطة الجزء الأول من المرحلة الثانية من دراسة الجدوى لمشروع “VICMED”، والاتفاق على خطة العمل للخطوات التالية المتعلقة بالمشروع.

جدير بالذكر أن المؤتمر سيشهد انطلاق العديد من الجلسات الحوارية وهي (تقدم مشروع فيك ميد وطريق التقدم – التعاون الإقليمي في النقل النهري – فرص الإستثمار في بحيرة البرت ونهر ألبرت – تجارب عالمية في مشاريع النقل النهري – ميناء الإسكندرية الكبير بوابة البحر الأبيض المتوسط)، بحضور الوزراء الأفارقة المعنيين وخبراء النقل النهري بالدول الأفريقية.