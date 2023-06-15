وزير النقل: انضمام السفينة "وادي الملوك" للشركة الوطنية للملاحة

قال وزير النقل الفريق مهندس

الوزير إن تم انضمام السفينة “وادى الملوك” للشركة الوطنية للملاحة، لافتا إلى أن أصبح أسطول الشركة يتكون من 13 سفينة.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي محطة “تحيا مصر” متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية وعدد من مشروعات النقل البحري والموانئ البرية والجافة.

وأوضح أن الوزارة تهدف لجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجيستيات، وذلك من خلال مجموعة من الأهداف الاستراتيجية في عدة محاور كان المحور الأول منها هو خلق ممرات لوجيستية تنموية متكاملة تربط مناطق الإنتاج (الصناعي/ الزراعي/ التعديني/ الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية.

واستعرض وزير النقل المحور الثانى وهو تطوير الأسطول المصرى، مشيرا الى انضمام السفينة “وادى الملوك” بطول 229 م وعرض 32.25م وأقصى غاطس 14.5م والحمولة 82.3 ألف طن للشركة الوطنية للملاحة، حيث أصبح أسطول الشركة يتكون من 13 سفينة.

وأشار الى خطة تطوير أسطول شركة القاهرة للعبارات التعاقد على عدد 2 سفينة جديدة باجمالي حمولة 14 ألف طن والطول 129 م والعرض 21.8 م وأقصى غاطس 9.1 م وعدد الحاويات 709 حاوية مكافئة والبضائع العامة 7 آلاف طن وكذلك خطة تطوير اسطول شركة الجسر العربى للملاحة.