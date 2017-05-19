وزير النقل : انتهاء 62 عملًا صناعيًّا بطريق شبرا بنها الحر فى يونيو‎

محمود محسنتابع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم، أعمال صيانة الطريق الدائري، حيث أكد الوزير أن العمل يجب أن يكون على مدار الأسبوع وضرورة الاستمرار في رفع كفاءة الطريق وما يتضمنه من وضع حلول دائمة لمشكلة فواصل الكباري وخاصة فاصل المريوطية الذي يوجد به مشاكل فنية منذ عدة سنوات.ووجّه عرفات ب

محمود محسن

تابع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم، أعمال صيانة الطريق الدائري، حيث أكد الوزير أن العمل يجب أن يكون على مدار الأسبوع وضرورة الاستمرار في رفع كفاءة الطريق وما يتضمنه من وضع حلول دائمة لمشكلة فواصل الكباري وخاصة فاصل المريوطية الذي يوجد به مشاكل فنية منذ عدة سنوات.





ووجّه عرفات بتدعيم بعض العناصر الإنشائية أسفل الكوبري في هذه المنطقة وليس فقط تدعيم الفاصل.

وأشار عرفات إلى التنسيق مع المرور لتأكيد التزام سائقي النقل الجماعى بمحطات نقل الركاب على الطريق، لافتًا إلى ضرورة الاهتمام بعوامل الأمان واللوحات الإرشادية، خاصة على مخارج ومداخل الطريق، والاستمرار في أعمال النظافة في جميع القطاعات واستمرار إزالة الحملات الخاصة بإزالة التعديات على هذا الطريق الحيوي المهم.

ثم توجَّه عرفات لمتابعة أعمال تنفيذ طريق شبرا- بنها الحر، المدرَج بالمشروع القومى للطرق بطول 40 كم؛ لمتابعة معدلات التنفيذ والاطمئنان على سير معدلات التنفيذ وفق الجدول الزمنى، خاصة بعد تكثيف المُعدات والعمل على مدار الأسبوع، على مدار الـ24 ساعة.

وأكد عرفات الانتهاء من الأعمال الصناعية بالمشروع وعددها 62 عملًا صناعيًّا (38 “كوبرى” و24 نفقًا) قبل 10 /6/2017 حتى يتم استغلال الفترة المتبقية في الجدول الزمني للانتهاء من المشروع في أعمال الرصف والتشطيبات واللوحات والعلامات الإرشادية.

وأوضح أن أعمال النيوجرسى يجب أن تكون على أعلى مستوى، خاصة أن تسلُّم المشروع سيكون بأحدث الأجهزة ووفق قياسات الجودة العالمية.

الجدير بالذكر أن الطريق يسهم فى تخفيف الضغط المرورى على طريق القاهرة- الإسكندرية الزراعى، الذى يمر عليه ما يزيد على 140 ألف سيارة فى اليوم.