وزير النقل: المونوريل سيمثل تحولاً كبيراً فى وسائل المواصلات

قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير إن مشروع المونوريل الذى سينفذ فى كل من العاصمة الإدارية و 6 أكتوبر سيمثل نقلة وتحولاً كبيراً في وسائل المواصلات ، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الوزير مع تحالف «بومباردييه – المقاولون العرب – أوراسكوم»، المنفذ لمشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومونوريل 6 أكتوبر وذلك بحضور قيادات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق.

واستعرض الوزير الموقف التنفيذي الحالي للمشروع حيث يجرى استكمال أعمال الجسات بالمسار ونهو التصميمات وتنفيذ الورشة الخاصة بالمشروع لبدء الأعمال الإنشائية بالمسار ، كما تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بالاتفاقية التمويلية للمشروع وأشاد وزير النقل بالتزامن بين إجراءات نهو خطوات التفعيل المادي للعقد ودخول المشروع حيز التنفيذ.

وأكد على أهمية المشروعين لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب، لافتا إلى أن الهدف من تنفيذ تلك المشروعات هو تعظيم منظومة النقل الجماعي على مستوى الجمهورية، وربط المدن الجديدة بالقاهرة لا سيما أن المونوريل سيدخل مصر لأول مرة وسيمثل نقلة وتحولا كبيرا في وسائل المواصلات. وزير النقل خلال الاجتماع

وأشار الوزير إلى ان هذه النوعية من المواصلات تتسم بأنها وسائل نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة لنقل الركاب، وتوفر استهلاك الوقود ، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدام هذه الوسيلة بدلاً من استخدام السيارات الخاصة.

الجدير بالذكر أن مونوريل العاصمة الادارية الجديدة يهدف لربط محافظة القاهرة من محطة الاستاد بالخط الثالث لمترو الأنفاق بشارع صلاح سالم بكل من القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة ونقل حركة الموظفين والمترددين من القاهرة والجيزة في أقل زمن رحلة لاتصاله بالخط الثالث لمترو الأنفاق. وتجدر الإشارة إلى أن مونوريل العاصمة يبلغ طوله 54 كم ويشمل على 22 محطة.

أما بخصوص خط مونوريل 6 أكتوبر ، فيهدف إلى ربط محافظة الجيزة بداية من محطة وادي النيل بالخط الثالث لمترو الأنفاق بمدن السادس من أكتوبر والشيخ زايد والتوسعات الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر بطول 42 كم متضمنا 12 محطة.