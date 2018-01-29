وزير النقل : المواطن سيشعر بالتحسن فى السكك الحديد بحلول ابريل 2019

أحمد صبرى قال هشام عرفات وزير النقل إن المواطن سيشعر بتحسن فى منظومة السكك الحديد بحلول ابريل من العام المقبل وذلك بعد انهاء التعاقدات والتطوير والإصلاح . وأشار فى مداخلة هاتفية له مع برنامج هنا العاصمة على قناة cbc إلى…

أحمد صبرى

قال هشام عرفات وزير النقل إن المواطن سيشعر بتحسن فى منظومة السكك الحديد بحلول ابريل من العام المقبل وذلك بعد انهاء التعاقدات والتطوير والإصلاح .

وأشار فى مداخلة هاتفية له مع برنامج هنا العاصمة على قناة cbc إلى أنه خلال تلك الفترة سيتم التعاقد على عدد من العربات القديمة بالجديدة وسيتم ضبط مواعيد القطارات وشراء جرارات حديثة .

وأكد أن الوزارة ستتعاقد مع 1300عربية جديدة فى خلال تلك الفترة بتكلفة 18مليار سيتم سدادها بنظام التمويل منخفص الفائدة على فترات طويلة على ان يتم ادخال 20عربية جديدة شهريا.