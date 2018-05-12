وزير النقل : المواطن الذى حاول الانتحار بمحطة حلوان هدفه التصوير

عرفات : ما حدث اليوم من اقتحام بوابات التذاكر لن يسمح بتكرارهأحمد صبرى قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن المواطن الذى حاول الانتحار فى محطة حلوان، صباح اليوم، كان هدفه التصوير من المواطنين، مؤكدًا أن هذا المرفق مِلك للمواطن ولا يجب تعطيله بالشكل الذى حدث اليوم.ك

عرفات : ما حدث اليوم من اقتحام بوابات التذاكر لن يسمح بتكراره





أحمد صبرى

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن المواطن الذى حاول الانتحار فى محطة حلوان، صباح اليوم، كان هدفه التصوير من المواطنين، مؤكدًا أن هذا المرفق مِلك للمواطن ولا يجب تعطيله بالشكل الذى حدث اليوم.

كانت وزارة النقل قد قررت، مساء الخميس الماضي، رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق لتكون 3 جنيهات لأقل من 9 محطات، و5 جنيهات لأقل من 16 محطة، و7 جنيهات لأكثر من 16 محطة.

وأضاف عرفات، فى لقاء له مع برنامج “على مسئوليتي” على قناة صدي البلد، أن ما حدث اليوم من المواطنين من القفز فوق بوابات التذاكر وعدم الدفع لن يتكرر مرة أخرى، وسيتم مواجهته من خلال وزارة الداخلية، موضحًا أن صدمة المواطنين سيتم امتصاصها خلال 4 أيام.