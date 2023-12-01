وزير النقل: المنظمة البحرية الدولية هي العمود الفقري لتنظيم صناعة النقل البحري عالميا

واصل وزير النقل الفريق مهندس الوزير سلسلة اجتماعاته المكثفة مع عدد من المسئولين الدوليين والشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل البحري، على هامش مشاركته في انتخابات المنظمة البحرية الدولية (IMO).

والتقى الوزير مع كيتاك ليم الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية بلندن، والذي تنتهي فترة رئاسته للمنظمة بنهاية هذا العام، وذلك بحضور شريف كامل سفير مصر في لندن واللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري.

قدم وزير النقل الشكر للأمين العام للمنظمة على التعاون الكبير بين وزارة النقل والمنظمة البحرية الدولية خلال فترة توليه مسئولية الأمين العام، مشيرا الى إنشاء المكتب الإقليمي للمنظمة للدول العربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مقر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بميناء الإسكندرية.

وأضاف أن المنظمة البحرية الدولية هي العمود الفقري لتنظيم صناعة النقل البحري عالميا، مشيدا بدورها في تحقق التوازن ما بين احتياجات التنمية الاقتصادية وتيسير التجارة الدولية وبين السلامة والأمن وحماية البيئة، معربا عن الاعتزاز بعضوية مصر في هذه المنظمة، حيث أن مصر عضو في المنظمة البحرية الدولية من أكثر من ستين عاما، وهي عضو بالمجلس التنفيذي بالمنظمة من أكثر من أربعين عاماً وتضع نصب أعينها الأهداف الرئيسية للمنظمة سواء المتعلقة بالأمن، والسلامة البحرية، وحماية البيئة أو تسهيل التجارة وبناء القدرات البشرية.

وأكد وزير النقل على الاهتمام الكبير الذي توليه مصر لتعظيم الاستفادة من قطاع النقل البحري لزيادة الدخل القومي، إذ تشهد كافة الموانئ المصرية حاليا عمليات تطوير شاملة سواء في البنية التحتية وإنشاء المحطات والأرصفة، وإنشاء موانئ جديدة وتطوير الأسطول التجاري، وذلك بهدف تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات.

ومن جهته، أشاد كيتاك ليم بالتطور الكبير الذي تشهده مصر في مختلف المجالات ومنها منظومة النقل البحري في مصر، مؤكدا ثقته الكبيرة بتطور الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.