وزير النقل: المشروع القومى للطرق ساعد فى امتلاكنا المعدات الحديثة

وأضاف وزير التقل خلال كلمته فى موتمر النقل، أن المشروع ساعد أيضا فى نجاح مصر فى تخطيط وتنفيذ العديد من مشروعات الطرق والكبارى التى ساهمت فى حصولها على المركز الـ 28 فى جودة الطرق على مستوى العالم

قال وزير التقل القريق كامل الوزير، إن المشروع القومى للطرق أدى لتوفير واقتناء معدات إنشاء الطرق الحديثة التى تعمل بتكنولوجيا عالية ومعدلات تنفيذ وإنتاجيه كبيرة وجودة عالمية.

وأضاف وزير التقل خلال كلمته فى موتمر النقل، أن المشروع ساعد أيضا فى نجاح مصر فى تخطيط وتنفيذ العديد من مشروعات الطرق والكبارى التى ساهمت فى حصولها على المركز الـ 28 فى جودة الطرق على مستوى العالم.

وأشار إلى أنه تم إنشاء 7000 كم طرق فى إطار المشروع القومى للطرق، وإنشاء عدد (22) محور / كوبرى فى إطار مشروع محاور النيل.

تطوير ورفع كفاءة 9600 كم طرق من شبكة الطرق الرئيسية الحالية.

ولفت وزير النقل، إلى أنه تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على إطلاق المشروع القومى لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري.

فقد تم بدء العمل فى المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، مع التوسع فى استخدام التقنيات الحديثة FDR – CIR لإعادة تدوير الأسفلت ( FDR-CIR ) والصديقة للبيئة والتى تعتمد على إعادة استغلال وتدوير ناتج إزالة وكشط الأسفلت القديم فى أعمال صيانة الطرق.

وأوضح وزير النقل، أن قطاع الطرق والكبارى شهد تطورا كبيرا وانعكس هذا التطور على مصر فى مؤشر التنافسية الدولية فى مجال جودة الطرق، حيث قفزت مصر نحو 90 مركزاً من المركز 118 إلى المركز 28، وقد ساهم تطور قطاع الطرق فى خفض معدل وفيات حوادث الطرق بنسبة 44% خلال عام 2019 / 2020.