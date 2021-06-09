وزير النقل: المشروعات الكبيرة لم يتوقف تنفيذها الفترة الماضية رغم جائحة كورونا

قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير إن المشروعات الكبيرة التي تنفذها الدولة المصرية لم يتوقف تنفيذها خلال الفترة الماضية رغم جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اليوم – عبر تقنية الفيديو كونفرانس – في الاجتماع الاول للجنة البنية التحتية للنقل واللوجيستيات التابعة للجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال والغرف التجارية، حيث شارك في الاجتماع السفير طارق عادل سفير مصر بالمملكة المتحدة، وانيسا داتي المدير الاقليمي للمكتب التجاري بالقاهرة (بالانابة عن سفير المملكة المتحدة بمصر)، ورؤساء وممثلي 20 من كبريات الشركات والبنوك والمؤسسات البريطانية الدولية.

وفي بداية كلمته، عبر وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير عن تقديره وشكره للجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال والغرف التجارية على جهودها في الإعداد لهذه الندوة عن بُعد في ظروف صعبة وتحديات غير مسبوقة فرضها خطر فيروس كورونا المستجد.

مشيرا الى أن مصر بتوفيق الله ثم بفضل جهود الحكومة ووعي الشعب المصري استطاعت أن تتجاوز الإغلاق الكامل، حيث لم يتوقف تنفيذ أي من مشاريعها الكبيرة خلال الفترة الماضية، كما بدأت تفتح أبوابها مرة أخرى لعودة الحياة الطبيعية في مجال السياحة مع اتخاذ الاحتياطات والاجراءات الاحترازية اللازمة لاستمرار دورة النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته.

ترتيب مصر في مؤشر جودة الطرق قفز إلى المركز الـ28

وأضاف أن ترتيب مصر في مؤشر جودة الطرق قفز إلى المركز الـ28 عام 2019 مقارنة بمركزها الـ118 عام 2014، لافتًا إلى أن مصر تتبنى خطة طموحة في الإصلاح الاقتصادي، محققة نجاحات كبيرة في فترة زمنية قصيرة نسبياً بشهادة كبريات المؤسسات الدولية، وذلك في إطار قيادة سياسية واعية لديها رؤيتها لخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وأوضح الوزير أن مصر وقعت مع المملكة المتحدة في ديسمبر 2020 بالقاهرة اتفاقاً شاملاً للتعاون دخل حيز النفاذ في يناير 2021 يؤسس للتعاون بين البلدين على المدى الطويل، حيث أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تستند إلى تاريخ من التعاون المشترك في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، وقد عكست الاتفاقية اهتمام قيادتي البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بهدف تحقيق نقلة نوعية في معدلات التجارة البينية والمشروعات الاستثمارية للشركات البريطانية في مرحلة ما بعد البريكسيت، لاسيما وان المملكة المتحدة تحتل مرتبة متقدمة من حيث حجم المساهمة في الاستثمار الأجنبي المباشر بالسوق المصري من خلال 1630 شركة باستثمارات تبلغ 5.4 مليار دولار تتركز غالبيتها في القطاع الصناعي، علاوة على الاستثمارت البريطانية الضخمة في الصناعات الاستخراجية خاصة البترول.

وزير النقل خلال الاجتماع

وأشار إلى أن الاتفاقية تضمنت قيام البلدين بإعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوي لعدد من مشروعات البنية التحتية المستدامة بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات، وأن المملكة المتحدة ستدعم جهود جمهورية مصر العربية في تطوير برامج الربط الإقليمي مع الدول الإفريقية التي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة الدولية والطاقة، وكذلك بهدف دعم التعاون الثلاثي بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة والدول الأفريقية.

وإستعرض أمام الحضور المشروعات الجاري تنفيذها مع شركات بريطانية أو ممولة من بنوك بريطانيا، وكذلك المشروعات المستقبلية لوزارة النقل ذات الأولوية، في إطار خطة الحكومة المصرية ورؤية مصر 2030.

وأشار الى تطلعه في أن يحظى قطاع النقل بكل مجالاته بالأولوية التي يستحقها في الاستثمار البريطاني، لا سيما في المشروعات الاستراتيجية الكبرى، في إطار إرادتنا المشتركة في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وزارة النقل بها عدد ضخم من المشروعات الاستثمارية الواعدة

كما أكد الوزير خلال المناقشات مع الشركات والبنوك الدولية المشاركة في الاجتماع عددًا من النقاط الهامة تمثلت في ان وزارة النقل بها عدد ضخم من المشروعات الاستثمارية الواعدة والاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة بمشاركة القطاع الخاص في مشروعات وزارة النقل، مستعرضاً عددًا من النماذج مثل التعاقد مع RATP الفرنسية لادارة الخط الثالث للمترو، والقطار الكهربائي الخفيف LRT.

كما سيتم اسناد ادارة مشروعات المونوريل والقطار الكهربائي السريع والمحطات متعددة الاغراض بالموانئ المصرية الى شركات قطاع خاص عالمية، إضافة الى تنفيذ الوزارة خطة لمشاركة القطاع الخاص في مجال ادارة عربات النوم والنظافة بالسكك الحديدية وتحويل ورش السكك الحديدية الى شركات.

كما أكد وزير النقل أن هناك خطة طموحة لإدخال القطاع الخاص في مجال عربات النوم، حيث تم الطرح عن طريق سيماف لتوريد 200 عربة نوم فاخرة لخدمة حركة السياحة ولتشجيع دخول القطاع الخاص في هذا المجال .

وأضاف ان تنفيذ المشروعات وتمويلها ترتكز على ثلاث ركائز، حيث الأولى تتمثل في طرح المشروعات على المنظمات والمؤسسات والبنوك الدولية العالمية، والثانية في حاله عدم وجود تمويل يتم التفاوض مع شركات عالمية متخصصة لديها تمويل خاص للمشروعات بحيث يشمل هذا التمويل على فائدة بسيطة وفترات سماح وسداد طويلة، على أن تقوم الشركات المصرية بتنفيذ الأعمال المدنيه والاعتيادية والتعاون في توطين صناعة النقل في مصر، أما الركيزة الثالثة فتتمثل في طرح المشروعات للمشاركة مع القطاع الخاص عبر وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية.

وأكد أن كل مشروعات وزارة النقل تتم بكفاءة وسرعة وانجاز وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية، وأنه كلما كانت الشركات جادة في التفاوض يتم انهاء الاتفاقات بسرعة إنجاز اكبر، كما اكد وزير النقل على جاهزية وزارة النقل للتعاون مع الشركات البريطانيه في مجال السلامه وفي مجال اداره المولات والجراجات الخاصة بمشروعات الجر الكهربائي مثل المونوريل والقطار الكهربائي LRT ، وكذلك التعاون مع كروس ريل العالمية لتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك.

وزارة النقل تعتبر النقل الاخضر من أولى اهتمامتها

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير أن وزارة النقل تعتبر النقل الاخضر من أولى اهتمامتها وأن الوزارة تبنت سياسات هامة فى كافة قطاعات النقل المختلفة لتحقيق هذه المنظومة، مشيرا الى تنفيذ مشروعات مترو الانفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT وشبكة القطارات الكهربائية السريعة والمونوريل واتوبيسات الـBRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري، وكذلك اتوبيسات الغاز التي سيتم تسييرها داخل العاصمة الادراية، وكلها وسائل نقل نظيفة وصديقة للبيئة، وكذلك الاهتمام بالنقل الاخضر المستدام في مجالات الطرق والكباري والنقل النهري والبحري.

ودعا الوزير الشركات البريطانيه للمشاركه في معرض ترانس 100 للنقل وعرض مشروعاتهم بهذا المعرض الذي يشارك فيه شركات عالمية متخصصة في مجال النقل.

وفي حديثه عن أهم المشروعات المستقبلية في إطار رؤية مصر 2030، اكد وزير النفل أنه في مجال مشروعات الطرق والكبارى يتم تنفيذ المشروعات بتمويل وطنى وبواسطة شركات وطنية مصرية، وفيما يتعلق بمشروعات الوزراة المنفذة بشراكة إنجليزية أشار الوزير إلي مشروعي إنشاء خطى مونوريل العاصمة و6 أكتوبر ومشروع توريد 50 جرار جديد واعادة تاهيل 50 جرار مستعرضاً الفرص الإستثمارية فى مشروعات قطاعات النقل ومنها مشروعات السكك الحديدية المطروحة للإستثمار مثل مشروع إنشاء خط سكة حديد بين المناشى ومدينة 6 أكتوبر، ومشروع إنشاء خط سكة حديد لنقل البضائع “بلبيس / العاشر من رمضان / الروبيكي”.

ويضاف إلى ما سبق المشروعات المطروحة للإستثمار في الهيئة القومية للأنفاق ومنها مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروع الخط السادس لمترو الأنفاق، وكذلك مشروعات مجال النقل البحري المطروحة للإستثمار ومنها مشروعات الهيئة العامة لموانئ الاسكندرية والدخيلة مثل إدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض والحاويات (رصيف 100) بميناء الدخيلة وإدارة وتشغيل محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة فى المنطقة ما بين رصيف 92 ورصيف ميدتاب.

وبخصوص مشروعات الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، إستعرض وزير النقل عدد من المشروعات مثل مشروع إدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض (حاويات – بضائع عامة) في ميناء سفاجا، مشيرا إلى مشروعات ميناء دمياط مثل مشروع إدارة وتشغيل محطة متعدة الأغراض خلف الحاجز الغربى.

مشروعات قطاع الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية

وكذلك مشروعات قطاع الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية المطروحة للإستثمار مثل مشروع انشاء المركز اللوجستى على مساحة 300 فدان المجاور للميناء الجاف بالسادس من أكتوبر.

وفيما يتعلق بمشروعات النقل النهري، اشار وزير النقل الى المشروعات المطروحة للإستثمار وهي إنشاء وتشغيل وإدارة الموانئ النهرية الجديدة بنظام الترخيص بالإنتفاع ومنها مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل وإستغلال وإعادة تسليم ميناء دندرة النهرى بمحافظة قنا، ومشروع إنشاء وإدارة وتشغيل وإستغلال وإعادة تسليم ميناء المنشأة النهرى بمحافظة سوهاج.

وفي ختام كلمته، وجه الوزير الشكر والتقدير لكل الجهود التي تبذل لتعزيز التعاون المصري البريطاني، مؤكداً ثقتة بنجاح تلك المهمة التي تعتبر امتداداً للعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بين بلدينا الصديقين، متمنياً للعلاقات الـمصرية البريطانية المزيد من التقدم والازدهار.