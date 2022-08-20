وزير النقل: المركز الطبي لسكك حديد مصر يشهد طفرة غير مسبوقة في تقديم الرعاية الطبية

أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير زيارة تفقدية لمستشفى المركز الطبي لسكك حديد مصر (القاهرة)، وكان في استقباله لواء دكتور عاطف امام رئيس مجلس إدارة شركة المركز الطبي وقيادات المستشفى وتفقد الوزير الأقسام المختلفة مثل قسم الرعاية المركزة والذي يشغل درو كامل من المستشفى مثل (رعاية القلب، ورعاية باطنة عامة، ورعاية متوسطة، والرعاية الحرجة، ورعاية جراحة القلب والصدر، ورعاية القلب).

ثم تفقد بعد ذلك أقسام الأشعة والجراحة حيث تقوم المستشفى حالياً بإجراء كافة عمليات الجراحة مثل جراحات القلب والصدر والمناظير والمخ والأعصاب والقسطرة القلبية التي تعمل على مدار 24 ساعة (تشخيصية/ علاجية)، وقام الوزير خلال جولته بقسم الجراحة بتقديم تمنياته بالشفاء العاجل للمرضى، مؤكدا حرص الوزارة على تقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية لكافة العاملين بالسكة الحديد وكافة هيئات وشركات وزارة النقل.. وكذلك تقديمها لكافة المترددين على المستشفى.

ثم توجه وزير النقل إلى زيارة المعامل المركزية بالمستشفى والتي تم تدعيمها بأحدث الأجهزة لضمان دقة كافة أنواع التحاليل التي يتم إجراؤها بالمستشفى.

واستعرض الوزير مع قيادات المستشفى حجم تعاقدات المستشفى خلال الفترة الماضية لتقديم كافة أنواع الرعاية الطبية سواء للهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل او التعاقدات التي أبرمتها مع شركات خارج وزارة النقل سواء شركات قطاع عام أو خاص وكذا التعاقدات مع النقابات المختلفة لتقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية لها وكذلك ما تم تنفيذه من خطة تطوير المركز وما يقدمه من خدمة على أعلى مستوى طبي.

إجراء عدد من عمليات القلب الدقيقة خلال الفترة الماضية

وتم إجراء عدد من عمليات القلب الدقيقة خلال الفترة الماضية، كما تم زيادة عدد غرف العمليات وتجهيزها بأحدث الأجهزه وإنشاء رعاية متوسطة بجوار الرعاية المركزة للباطنة ورعاية القلب وانشاء رعاية لجراحة القلب والصدر وانشاء وتجهيز معمل للنوم لدراسة الحالات التي تحتاج لذلك نظرا لطبيعة عمل أبناء الهيئة.

كما تم تطوير وتجديد المعمل ليتواكب مع متطلبات التطوير بمضاعفة عدد الأجهزة التي تشمل كافة التحاليل دون الاحتياج إلي تحويل الحالات خارجياً وإمداده بمنظومة مميكنة بالكامل LDM دون تدخل العنصر اليدوي، وكذلك تفعيل دور الجودة ومكافحة العدوي ليتواكب المركز مع كل ما هو جديد ومتطور وتفعيل دور الجمعية العلمية بالمستشفى وعمل يوم علمي أسبوعي ولمدة ساعة لإلقاء الأبحاث والمحاضرات وكل ما هو جديد في الطب.

المركز أصبح أحد المراكز الطبية العلمية المتقدمة

وأضاف أن المركز اصبح احد المراكز الطبية العلمية المتقدمة و هو يقوم بتدريب أطباء الزمالة المصرية و اعتماده كأحد المراكز التي تصلح للتدريب نظرا لمكانته العلمية المتميزة و بعض الجامعات تقدمت لاتخاذه مركزا لتدريب طلبه الأمتياز للتدريب فيه مضيفا انه تم خلال الفترة الماضية تدعيم المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية في مختلف التخصصات، و التعاقد مع عدد كبير من الأساتذة الاستشاريين المتخصصين في الجراحات الدقيقة و أن المستشفى الى جانب قيامها بتقديم خدمة طبية مميزة للعاملين بهيئة سكك حديد وشركاتها التابعة فإنها تستقبل المواطنين من خارج وزارة النقل، وتقدم لهم خدمة طبية على أعلى مستوى

وأشار الوزير خلال زيارته الى إن المركز الطبي لسكك حديد مصر يشهد طفرة غير مسبوقة في تقديم مختلف أنواع الرعاية الطبية المتميزة، وهو ما يتواكب مع التطور الكبير الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

إنشاء صيدلية جديدة بأبو راضى لخدمة العاملين بالورشة من أبناء السكة الحديد

ولفت إلى إن التطوير الكبير والنقلة النوعية الهائلة في الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى القاهرة يجسد مدى ما وصلت إليه من تقدم بكافة أقسامها مشيرا الى أن ما تحقق من إعادة تشغيل مستشفى أبوزعبل وتجهيزها يجسد تطور للخدمات الطبية وسرعة التعامل بالإضافة إلي إنشاء صيدلية جديدة بأبو راضى لخدمة العاملين بالورشة من أبناء السكة الحديد وعمل عيادات تخصصية بمحطات المترو وكذلك تطوير المنطقة الجنوبية بالكامل في الصعيد وإدخال كافة الخدمات الطبية بها وإنشاء صيدليات لخدمتهم كما يتم تطوير مستشفى طنطا للسكك الحديدية وكافة العيادات الطبية التابعة لمستشفى السكة الحديد بالمحافظات المختلفة لخدمة العاملين بوزارة النقل في مختلف المحافظات.

وأشار وزير النقل إلى أن الوزارة تهدف دائما لتقديم خدمة طبية تليق بالعاملين خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة بالعنصر البشري الذي يعتبر محورا رئيسيا في نجاح المنظومة واحد اهم عوامل التطوير الشامل للسكك الحديدية ولفت وزير النقل الى ان كافة العاملين بوزارة النقل يتلقون الرعاية الطبية عن طريق المركز الطبي لسكك حديد مصر في ظل وجود اطقم طبية على اعلى مستوى، وفي ظل الحوكمة والانضباط في تقديم الخدمات الطبية، وفي ظل تسابق الجميع على اداء مهام وظيفته بكل انضباط مشيرا الدعم الكامل لتطوير كافة قطاعات وهيئات وشركات وزارة النقل لتصبح في طليعة الهيئات بالدولة، ولتقديم خدمة متميزة وآمنة ومتطورة للمواطن المصري.