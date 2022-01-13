وزير النقل: المركز الطبي لسكك حديد مصر يشهد طفرة غير مسبوقة في الرعاية المتميزة

قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير إن المركز الطبي لسكك حديد مصر يشهد طفرة غير مسبوقة في تقديم مختلف أنواع الرعاية الطبية المتميزة، وهو ما يتواكب مع التطور الكبير الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر الدولي الطبي الثاني لأطباء سكك حديد مصر، والذي شهد حضور لفيف من أستاذة الجامعات المصرية وممثلي الخدمات الطبية بالقوات المسلحة وممثلي الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل.

وتابع وزير النقل في كلمته: من هذه الاحتفالية نود أن نرسل أسمي آيات الشكر والتقدير والإعزاز لكافة الأطقم الطبية المصرية الذين كانوا ولا زالوا خط الدفاع الأول فى مواجهة جائحة كورونا داعين الله تعالى أن يزيل الغمة وينعم بالشفاء علي كافة المصابين ويرحم من فارقونا ويحفظ شعبنا العظيم من كل مكروه وسوء.. واليوم نشعر بالفخر ونحن نرى أمام أعيننا ثمار مجهوداتنا بالمركز الطبى لسكك حديد مصر وهو يقدم أفضل الخدمات الطبية وفقاً للمعايير الطبية الدولية.

وأضاف وزير النقل: إن التطوير الكبير والنقلة النوعية الهائلة في الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى القاهرة يجسد مدى ما وصلت إليه من تقدم بكافة أقسامها، حيث تم فتح عدد من الأقسام الجديدة وتطوير كافة الأقسام الموجودة، فضلاً عن تطوير المعامل وإمدادها بأحدث المعدات والأجهزة الطبية الحديثة، وإدخال خدمات جديدة بالعيادات وإنشاء عدد من فروع الصيدليات لتوفير وصرف العلاج.

وتابع: إن ما تحقق من إعادة تشغيل مستشفى أبو زعبل وتخصيصها لحالات العزل للمصابين بفيروس كورونا المستجد وتجهيزها يعتبر مثال آخر جديد على تطور الخدمات الطبية وسرعة التعامل مع الأزمات في وقت قياسي، بالإضافة إلي إنشاء صيدلية جديدة بأبو راضى لخدمة العاملين بالورشة من أبناء السكة الحديد وعمل عيادات تخصصية بمحطات المترو.

تطوير المنطقة الجنوبية بالكامل في الصعيد

وأوضح وزير النقل أنه تم تطوير المنطقة الجنوبية بالكامل وإدخال كافة الخدمات الطبية بها وإنشاء صيدليات لخدمتهم.

وأشار إلى أن النقاط الثلاثة الأخيرة جاءت من نتائج الزيارات المختلفة بقطاعات السكك الحديدية، حيث يخدم مستشفى أبوزعبل كافة العاملين بالسكك الحديدية ومواطني المنطقة وسيستمر التطوير لتقديم خدمات متميزة، وكذلك تم تطوير الخدمات الطبية للعاملين في ورش كوم ابو راضى ببني سويف والمنطقة الجنوبية، لتقديم اعلى مستويات الرعاية الطبية للعاملين وللمواطنين بهذه المناطق.

ولفت وزير النقل الى ان كاف العاملين بوزارة النقل يتلقون الرعاية الطبية عن طريق المركز الطبي لسكك حديد مصر في ظل وجود اطقم طبية على اعلى مستوى، وفي ظل الحوكمة والانضباط في تقديم الخدمات الطبية، وفي ظل تسابق الجميع على اداء مهام وظيفته بكل انضباط.

وأضاف: نحن داعمين لتطوير كافة قطاعات وهيئات وشركات وزارة النقل لتصبح في طليعة الهيئات بالدولة، ولتقديم خدمة متميزة وآمنة ومتطورة للمواطن المصري.