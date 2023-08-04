وزير النقل: القطار الكهربائي سيسهم في خدمة الممرات اللوجيستية المتكاملة

قال وزير النقل الفريق مهندس الوزير إن شبكة القطار الكهربائي السريع ستسهم في خدمة الممرات اللوجيستية التنموية المتكاملة التي يتم إنشاؤها.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها الوزير لمواقع العمل بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة/ العلمين/ مطروح) وذلك في المسافة من محطة العلمين حتى محطة راس الحكمة، ورافقه قيادات كل من الهيئة العامة للطرق والكباري والهيئة القومية للانفاق، حيث يأتي تنفيذ هذا المشروع في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة.

وتابع وزير النقل تقدم الأعمال بمحطة العلمين وهي محطة للقطار السريع، وتخدم مدينة العلمين الجديدة والحركة السياحية بها والساحل الشمالي الغربي.

وتفقد الأعمال الجارية في محطات سيدي عبد الرحمن والضبعة ورأس الحكمة، وهذه المحطات تقع في مسار القطار السريع على الطريق الساحلي الدولي، حيث تقع تلك المحطات وسط هذه المدن، لكي تخدم القاطنين والعاملين بها والمترددين عليها، ويمثل مرور القطار السريع بها حافزا إيجابيا للإقبال عليها سواء للعمل فيها، أو للسياحة، أو السكن بها، أو إنشاء المشروعات الاستثمارية التي تحتاج إلى أيدي عاملة ووسيلة انتقال آمنة.

كما تابع وزير النقل خلال جولته في هذه المسافة أعمال تنفيذ عدد من كباري السيارات التي تقع في تقاطعات مسار القطار الكهربائي السريع مع الطرق الرئيسية.

تنفيذ كافة الأعمال وفقا لمعايير الجودة العالمية

ووجه بتنفيذ كافة الأعمال وفقا لمعايير الجودة العالمية وباعلى جودة والعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع وفقاً للموعد المخطط، خاصة مع أهمية المشروع الذي يعتبر بداية لمنظومة شبكة القطارات الكهربائية السريعة التي يتم تنفيذها والتي ستمثل نقلة حضارية جديدة في وسائل المواصلات في مصر.

واستعرض وزير النقل مع قيادات هيئتي الطرق والكباري والقومية للانفاق الموقف التنفيذي لباقي قطاعات المشروع سواء من حيث التقدم في معدلات تنفيذ وتشطيب المحطات أو من حيث مخطط سير حركة الركاب من المدخل الرئيسي لكل محطة حتى الوصول إلى صالات التذاكر والتنقل بين الأرصفة وتوافر المصاعد لتسهيل تنقل الركاب، وكذلك خطة الاستغلال الإداري والاستثماري الأمثل لكافة المساحات بالمحطات المختلفة.

وتابع أيضا التقدم في اعمال تنفيذ مسار المشروع وما يشمله من اعمال صناعية مثل كباري المسار وكباري السيارات والانفاق وأعمال الحماية من اخطار السيول، حيث تم تسليم تحالف (سيمنز/ اوراسكوم/ المقاولون العرب) 50 كم في نطاق محطة العاصمة وذلك في المسافة من كم 40 حتى كم 90، وتم البدء في أعمال المرحلة الثانية والتي تشمل (فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري الكهربائية) ليتم بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية في المرحلة الثالثة.

كما تم التأكيد على جاهزية 142 كم أخرى من المسار لتسليمها لتحالف (سيمنز/ اوراسكوم/ المقاولون العرب) بواقع 55 كم في نطاق محطتي السادات ووادي النطرون و87 كم في المسافة من العلمين باتجاه فوكه، وذلك لكي يبدأ التحالف في أعمال المرحلة الثانية (فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري الكهربائية).

وأكد وزير النقل أن القطار الكهربائي السريع هو قطار تنمية سيسهم في خلق الآلاف من فرص العمل للشباب، وتقليل الازدحام المروري والحد من الحوادث وتحقيق مستوى أمان أعلى للركاب وتأثير أفضل على البيئة.

منظومة القطار الكهربائي السريع ستخدم المناطق الزراعية والعمرانية والصناعية

وأضاف أن منظومة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق الزراعية والعمرانية والصناعية الجديدة والقائمة مثل المناطق الصناعية في (حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من اكتوبر والمنيا الجديدة واسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية).

وذكر وزير النقل أنها ستخدم المناطق السياحية (الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية) المار بها، حيث ستسهم في خدمة الممرات اللوجيستية التنموية المتكاملة التي يتم انشائها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات بالإضافة إلى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات الحالية الديزل أو عبر شبكة الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.

جدير بالذكر أن شبكة القطار السريع تتكون من 4 خطوط بإجمالي أطوال 2250 كم ويدخل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (السخنة/ العلمين/ مطروح) ضمن الممر اللوجيستي السخنة/ الدخيلة ويبلغ طول الخط 675 كم وبعدد محطات يبلغ 21 محطة ومركزاً للتحكم والسيطرة ويتكون من 15 قطار سريع، و34 قطار إقليمي، و14 جرار بضائع.