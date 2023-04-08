وزير النقل: القطار الكهربائي سيخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة

قال وزير النقل الفريق مهندس

الوزير إن منظومة القطار الكهربائي السريع بمثابة شرايين تنمية، ستخدم المناطق العمرانية والزراعية والصناعية الجديدة والقائمة، والمناطق السياحية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها الوزير لمتابعة مواقع العمل بمشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين مطروح من محطة العاصمة حتى محطة السخنة، ورافقه رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري وقيادات الهيئة القومية للانفاق.

بدأت الجولة بمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ محطة العاصمة وهي محطة تبادلية مع القطار الكهربائي الخفيف LRT وتعتبر مركزا لوسائل النقل المختلفة وتخدم بصفة أساسية العاصمة الإدارية الجديدة والمدينة الرياضية وأيضا جميع المدن الجديدة بشرق القاهرة، وتعد من أكبر المحطات في الشرق الأوسط، حيث تبلغ مساحتها أكثر من 1100000 متر مسطح بمناطق انتظار السيارات والمناطق التجارية، وتشمل مولا تجاريا على مساحة 70 ألف متر مربع، كما تتكون من مبنيين رئيسيين كل منهما يتكون من بدروم وأرضي وميزانين ودور أول، ويوجد 3 كباري للمشاة للربط بين المبنيين.

واطلع وزير النقل على مخطط سير حركة الركاب من المدخل الرئيسي للوصول إلى صالات التذاكر ثم للأرصفة والسلالم الكهربائية والمصاعد لتسهيل تنقل الركاب، وكذلك خطة الاستغلال الإداري والاستثماري الأمثل لكافة المساحات بالمحطة وخطة تكثيف كافة الأعمال لإنهائها وفقاً للجدول الزمني المحدد خاصة مع الأهمية الكبيرة للمحطة في تقديم خدمات مميزة للركاب.

تم البدء في تركيب القضبان ليبدأ بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية

وتابع الوزير القطاع الأول من جسر السكة في نطاق محطة العاصمة الذي تم تسليمه لتحالف (سيمنز/ اوراسكوم/ المقاولون العرب) بإجمالي طول 50 كم، الذي يمتد من محطة العاصمة غربا حتى محطة محمد نجيب شرقا بطول 25 كم باتجاه محطة السخنة بطول 25 كم)، حيث تم البدء في تركيب القضبان والبازلت وأعمدة الكاتنيري ليبدأ بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية على أن يتوالى تسليم باقي قطاعات المشروع للشركة خاصة مع التقدم الكبير في جسر السكة بقطاعات المشروع المختلفة مثل (قطاع أكتوبر وقطاع العلمين/ فوكة) اللذان اصبحا جاهزين للتسليم لتحالف سيمنز.

كما تفقد مسار القطار في المسافة من محطة العاصمة حتى محطة السخنة، وتابع تقدم اعمال تنفيذ الجسر والأعمال الصناعية من كباري المسار (كوبري المحاجر و30 يونيو ووادي حجول) وأنفاق وبرابخ.

وفي محطة السخنة، تابع وزير النقل التقدم في معدلات تنفيذ محطة السخنة، التى ستخدم منطقة السخنة سواء المناطق السياحية على البحر الأحمر والمناطق الصناعية وأيضا منطقة ميناء العين السخنة، كما يمكن أن تمتد خدماتها إلى المناطق الاستثمارية الجديدة بالمنطقة، وكذلك مدينة السويس الجديدة وهي محطة نهائية للخط وتم الاطلاع على نسبة الإنجاز بها، وأعمال الارصفة وكوبرى المسار بالمحطة وكذلك الأعمال الصناعية بمنطقة السخنة من كباري المسار أو كباري سيارات علي المسار للطرق المتقاطعة مع المشروع.

وصلة المسار من محطة السخنة حتى ميناء العين السخنة لنقل البضائع

وتفقد وصلة المسار من محطة السخنة وحتى ميناء العين السخنة بطول حوالى 6 كم، وهي وصلة الربط مع مشروع الخط الأول من شبكة القطار السريع لخدمة نقل البضائع من وإلى الميناء عن طريق هذه الشبكة.

كما اطلع على المخطط الزمني لتنفيذ الأعمال المدنية لقطاعات المشروع المختلفة مثل أعمال جسر القطار والتي تشمل أعمال الأتربة والأساس والأعمال الصناعية وخرسانات الميول والتي تحمي جوانب الجسر وكذلك المحطات الاخرى بالمشروع والاعمال الصناعية التي تشمل كباري المسار وكباري السيارات مثل كوبري الكيلو 4.5 والذي يبلغ طوله 300 متر والاخوار التي تنفذها كبريات الشركات المصرية الوطنية المتخصصة، وذلك بالتزامن مع الاشراف الدوري والمستمر لشركة سيسترا العالمية استشاري المشروع لكافة مراحل التنفيذ لهذا المشروع الحيوي الهام.

وأكد وزير النقل في تصريحات صحفية خلال جولته أن مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع سيساهم في خلق الآلاف من فرص العمل للشباب وتقليل الازدحام المروري وتحقيق مستويات أمان أعلى للركاب وتأثير أفضل على البيئة ويساعد على التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن منظومة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في (حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من اكتوبر والمنيا الجديدة واسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية)، ستخدم أيضا المناطق السياحية (الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية) في جميع أنحاء الجمهورية (الجيزة وسوهاج والاقصر وأسوان وأبوسمبل والبحر الأحمر).

ولفت وزير النقل إلى أن شبكة القطار الكهربائي السريع ستساهم في إنشاء مناطق لوجستية جديدة وتخدم جميع المناطق الصناعية والزراعية المار بها، وكذلك المساهمة في نقل المنتجات بالإضافة إلى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.

جدير بالذكر أن شبكة القطارات الكهربائية السريعة الجاري إنشاؤها مكونة من 4 خطوط تغطي أنحاء الجمهورية بإجمالي أطوال تصل إلى 2250 كم ويبلغ طول الخط الأول العين السخنة/ العلمين/ مطروح 675 كم.