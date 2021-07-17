وزير النقل : القبض على أي عربة تلقي مخلفات على الدائري وتحويل صاحبها للنيابة

تابع الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل ، اليوم ، يرافقه رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري أعمال التوسعة والتطوير والصيانة الشاملة بالطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول 106 كم، حيث بدأت الجولة بمتابعة الأعمال الجارية للانتهاء من إنشاء طريق داعم في المسافة من نفق سعد الدين الشاذلي حتى نفق سعد الدين الشاذلي بواقع 3 حارات إضافية بكل اتجاه، ولاحظ الوزير أثناء المرور فى منطقة تقاطع محور الفريق العصار وامتداده محور شبرا / بنها مع الطريق الدائرى كميات كبيرة من مخلفات حفر المبانى الجارى إنشاؤها فى المنطقة فتم الاتصال بمحافظ القليوبية والمختصين فى الحى والتنسيق مع الأجهزة المختصة فى وزارة الداخلية لمنع إلقاء هذه المخلفات والقبض على السائق والمركبة وتقديمهم إلى النيابة العامة لمحاسبتهم للقضاء على هذه الظاهرة تماما.

وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال في هذه المسافة 96% كما تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبرى أعلى نفق سعد الدين الشاذلي ثم متابعة أعمال تنفيذ كوبري السلام بمنطقة موقف العاشر، والذي بلغت نسبة تنفيذه. 97% والذي يبلغ طوله 1300 متر وعرضه 30 مترا ويتم تنفيذه باستخدام الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد.

وسيسهم في القضاء على الاختناقات المرورية التي كان نفق السلام يشهدها طوال الفترة الماضية وتتسبب في حدوث عرقلة الحركة المرورية، بحيث يكون هذا النفق في اتجاه واحد من المرج فى اتجاه القاهرة الجديدة، ويتم استخدام الكوبري للقادم من القاهرة الجديدة للدخول إلى منطقة المرج ووجه الوزير بنهو الطرق السطحية أسفل كوبري السلام وفتح جميع التحويلات المرورية لتسيير حركة المرور للقادم من طريق الاسماعيليه الصحراوي للصعود إلى الطريق الدائري

بعدها تابع الوزير خطة ربط الطريق الدائري بمحور الطوارئ حيث تم الانتهاء من الكوبري أعلى محور الطوارئ وجاري تنفيذ المنازل والمطالع بعد نهو الإزالات المتعارضة وذلك لعمل ربط حر بين المحور والدائري لخدمة أهالي جسر السويس ومدينة السلام كما تم تفقد كوبري تقاطع مؤسسة الزكاة مع الدائري حيث تم نهو الأعمال بالكامل بنسبة 100% بالمطالع والمنازل.

ثم تفقد الوزير كوبري المرج الذي بلغت نسبة تنفيذه 96%, والذي يبلغ طوله 1500 متر وعرضه 14 مترا، بواقع 3 حارات مرورية، وسيخدم الحركة المرورية القادمة من مؤسسة الزكاة وحتى مُسطرد، كما يتضمن 4 مطالع ومنازل لسهولة الحركة المرورية التبادلية مع الطريق الدائري وشارع المرج، وسيمر الكوبري أعلى محطة صرف المرج ومحطة مترو أنفاق المرج وموقف الأقاليم بالمرج وشاهد الوزير نهو الكمر المعدني أعلى شارع المرج

كما اطلع الوزير على آخر المستجدات الخاصة بمحور المرج حيث تم نهو أعمال الرفع المساحي وجاري الانتهاء من أعمال التصميمات وأكد وزير النقل على اهمية هذا المحور الذي يتم تنفيذه بناء على توجيهات القيادة السياسية بإنشاء محاور مرورية في المناطق ذات الكثافه السكانيه العاليه لتسهيل وصول المواطنين للطريق الدائري.

كما تم متابعة أعمال تنفيذ كوبري مسطرد الذي بلغت نسبة تنفيذه 87% حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالا وجنوباً إلى جانب الكوبرى الحالي، بالإضافة إلى عدد من المطالع والمنازل لخدمة حركة تنقل المواطنين المسافرين إلى الإسماعيلية عبر طريق مُسطرد – بلبيس الإسماعيلية الزراعي، أو المتجهين إلى مُسطرد عبر نفس الطريق ووجه الوزير بتنفيذ أعمال النيوجرسي وفقاً لقياسات الجودة العالية

بعدها توجه الوزير لمتابعة أعمال صيانة ورفع كفاءة المسافة من تقاطع طبقات الرصف من تقاطع إسكندرية الزراعى حتى تقاطع محور 26 يوليو بطول 15 كم كما إطلع على الخطة الخاصة بتطوير تقاطع الطريق الدائرى مع طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بعد انتهاء التصميمات ووجه الوزير بالبدء الفوري في تنفيذها

بعدها توجه الوزير لمتابعة أعمال تنفيذ المسافة من المريوطية حتى الاوتوستراد بطول 12 كم، حيث تابع وزير النقل أعمال تطوير تقاطع الطريق مع الأوتوستراد، والتي بلغت نسبة تنفيذها 98% والتي تشهد أعمال توسعة كوبري الأوتوستراد والمطالع والمنازل التي تربط الكوبري بطريق الأوتوستراد حيث وجه الوزير بضرورة الاستغلال الامثل أسفل الكباري وطرحها للمستثمرين وفصل الطريق السطحي المتجه لمدينة نصر عن الكوبري العلوي المتجه إلى حلوان.

كما تابع الوزير إزالة كافة التعديات على حرم خط السكة الحديد العباسية طرة، بالإضافة إلى إنشاء عدد 2 مطلع ومنزل واحد لربط البحر الأعظم بالطريق الدائري تسهيلا لحركة تنقل المواطنين، كما تم الانتهاء من منزل شارع الجزائر والانتهاء من عدد 6 أنفاق وكوبري في هذه المسافة وهي أنفاق (البساتين- الجزائر- العمرانية 1- العمرانية 2 – مصرف الكونيسة – مصر للطيران) وكوبري الطالبية.

ووجه الوزير بضرورة فتح منزل الجزائر أمام حركة المرور للقادم من المعادي بعد الانتهاء من وضع العلامات الإرشادية خاصة أنه تم الانتهاء من تنفيذ المنزل.

كما وجه الوزير بسرعة البدء في دراسة إنشاء الطريق السطحي أعلى محطة صرف الإيرانية بإنشاء كوبري علوي وسرعة الانتهاء من الدراسة الخاصة بإنشاء محور مروري في منطقة سوق السيالة.

بعدها تابع الوزير أعمال توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل بطول 1 كم ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلا من 4 حارات، حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالا وجنوباً، إلى جانب كوبرى المنيب الحالى ومخطط الانتهاء منه فى ٣٠ /٨ /٢٠٢١ ليصبح اسرع كوبرى على نهر النيل تم تنفيذة فى مصر.

كما اطلع الوزير على آخر المستجدات الخاصة بإنشاء محور جديد على ضفتي ترعة المريوطية للربط بين الدائري حول القاهرة الكبرى والدائري الأوسطي والدائري الإقليمي حيث أكد مدير المشروع انه جاري الانتهاء من أعمال التصميمات الخاصة بالمحور تمهيداً لبدء أعمال التنفيذ كما وجه الوزير بسرعة البدء في تنفيذ عدد 2 مطلع ومنزل في تقاطع عثمان محرم مع الطريق الدائري تسهيلا لحركة تنقل المواطنين.

وشدد الوزير على التنسيق مع المرور لاستمرار أعمال إزالة المخلفات على مدار 24ساعة وكذلك أعمال النظافة على مدار الساعة وتنفيذ كافة الأعمال وفقاً لقياسات الجودة العالية والاهتمام بأعمال النيوجرسي واللوحات الإرشادية وسرعة الانتهاء من خطة إضاءة الطريق، وكذلك سرعة الانتهاء من الدراسة الخاصة بتنفيذ مشروع BRT على الطريق الدائري.

وخلال الجولة، أكد وزير النقل أنه بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة سيصبح الطريق بعدد 7 حارات بكل اتجاه، عدا كوبري المنيب فسيصبح 8 حارات بكل اتجاه، مشيراً إلى أننا نسابق الزمن للانتهاء من هذا المشروع الهام.

مضيفا أن أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التي يتم تنفيذها ستسهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلا عن الحد من الآثار البيئية السلبية، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه يتم إجراء تطوير فوري لكل منطقة يتم الانتهاء من نقل المرافق بها أو إزالة العقارات الواقعة في نطاق التطوير.