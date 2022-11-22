وزير النقل العراقى : النقل أهم القطاعات الحيوية فى منظومة التطوير الحضري

قال وزير النقل بجمهورية العراق رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء النقل العرب ، الدكتور رزاق السعداوي ، إن ما يشهده العالم من متغيرات مسبوقة علي مدار العامين الماضيين يجعل اجتماعنا اليوم ضرورة واجبة وفرصة سانحة لترتيب اوراقنا في عالم تتسارع وتيره أحداثه مما نتج عنها تداعيات خطيرة كما كشفت عن أوجه الضعف بالمنظومة الاقتصادية .

وأكد “السعداوي” أن قطاع النقل يعتبر احد القطاعات الحيوية التي ينظر إليها كجزء لا يتجزأ من عمليات التطوير الحضري مشيرا إلي أن الارتقاء بقطاعات النقل احد اهم المعايير والمؤشرات علي التنمية في ظل ترابطه مع غيره من القطاعات الأخري .

واضاف” السعداوي ” أن قطاع النقل يعد دعامة أساسية من دعائم التقدم لتحقيق النمو المتوازن من خلال تأمين تلك الاحتياجات من النقل تطور صناعات النقل في وقتنا الحاضر وأثر بشكل كبير على النمو

وتقدم وزير النقل العراقي بالشكر لجمهورية مصر العربية علي كرم الضيافة وحسن الاستقبال والأكاديمية العربية علي الجهود الدوؤبة لإنجاح هذا الحدث وكذلك الأمانة الفنية علي حسن اعداد موضوعات جدول أعمال قف الدورة.