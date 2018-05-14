وزير النقل: الصرافون يؤكدون توافد الأعداد المتعادة على المترو

المال ـ خاص: أجرى الدكتور هشام عرفات وزير النقل جولة تفقدية اليوم، في عدد من محطات الخط الثالث للمترو، لمتابعة انتظام خطوط المترو والإجراءات التي تنفذها شركة المترو لتسهيل حصول الركاب على التذاكر. وخلال الجولة توجه إلى شبابيك التذاكر…

المال ـ خاص:



أجرى الدكتور هشام عرفات وزير النقل جولة تفقدية اليوم، في عدد من محطات الخط الثالث للمترو، لمتابعة انتظام خطوط المترو والإجراءات التي تنفذها شركة المترو لتسهيل حصول الركاب على التذاكر.

وخلال الجولة توجه إلى شبابيك التذاكر واستفسر من الصرافين عن كثافة الركاب، وأكد الصرافون أن العدد هو المعتاد في مثل هذا التوقيت من كل يوم، ووجه الوزير بتقديم كافة التسهيلات للركاب على مدار الساعة.

والتقى الوزير بعدد من الركاب ودار حوار حول تغيير تعريفة تذاكر المترو، والتي أوضح الوزير أنها كانت ضرورية بسبب خسائر شركة المترو والتي تقدر بـ618 مليون جنيه حتى 30/6/2017 بالإضافة إلى وجود عجز في مصاريف الصيانة والعمرات والتجديدات للعامين الماليين 2016/2017 و2017/2018 يبلغ 94% وضرورة استكمال خطط التطوير للخطين الأول والثاني وتطوير وتحديث أنظمة المترو للحفاظ على هذا المرفق الحيوي الذي يخدم ملايين المصريين يوميا.

وطالب الوزير الركاب بضرورة عمل اشتراكات، خاصة أن شركة المترو أعدت منظومة متميزة للاشتراكات تم فيها مراعاة البعد الاجتماعي وعدم المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن بحيث أن اشتراك الطلبة لعدد 25 محطة بمبلغ 33 جنيها وعدد 35 محطة بمبلغ 41 جنيها، وأسعار اشتراكات ذوى الاحتياجات الخاصة لعدد 25 محطة بمبلغ 22 جنيها، وعدد 35 محطة بمبلغ 27 جنيها، وأسعار اشتراكات كبار السن بعدد 35 محطة بمبلغ 135 جنيها، على أن تكون بعدد 180 رحلة خلال الثلاث أشهر أيهما أقرب.

وأوضح الوزير أن الاشتراكات للاشخاص من غير الفئات المستثناه سابقاً كالتالي المرحلة الأولى حتى 8 محطات بمبلغ 360 جنيه وفيها يبلغ سعر التذكرة 2 جنيه بنسبة تخفيض 33% ومرحلة ثانية لعدد 16 محطة بمبلغ 450 جنيه وفيها يبلغ سعر التذكرة 2.5 جنيه بنسبة تخفيض 50% ومرحلة ثالثة لعدد 26 محطة بمبلغ 535 جنيه وفيها يبلغ سعر التذكرة 2.97جنيه بنسبة تخفيض 57.5% ومرحلة رابعة لعدد 37 محطة بمبلغ 700 جنيه وفيها يبلغ سعر التذكرة 3.89جنيه بنسبة تخفيض 44.4% منوها ايضا بانه تسهيلا على الركاب فإن شركة المترو استحدثت بالأمس نظام جديد للإشتراكات لمدة شهر واحد لتقديم تسهيلات أكثر للركاب وتم تحديد 12 منفذ لعمل الاشتراكات بالخط الاول “حلوان ، عين حلوان، جامعة حلوان، المعادي، دار السلام، الزهراء، أحمد عرابي، الشهداء ١، حدائق الزيتون، عين شمس، عزبة النخل، المرج” وعدد 10 منافذ لعمل الاشتراكات بالخط الثاني “كلية الزراعة – المظلات -روض الفرج ومسرة والشهداء 2 والعتبة والدقي وجامعة القاهرة والجيزة والمنيب” ومنفذان بالخط الثالث “العتبة\ 3 والعباسي”.