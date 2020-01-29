وزير النقل : السيسى صدق على 10 مليارات جنيه لتطوير الطرق الداخلية

وأضاف الوزير في مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد : الرئيس السيسي مهتم بالطرق الداخلية

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل: إن الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق على منح الوزارة 10 مليارات جنيه للمساعدة في إصلاح الطرق الداخلية في القرى، ورفع كفاءتها لتكون مثل ميثلاتها من الطرق الرئيسية المتطورة.

وأضاف الوزير في مداخلة هاتفية له مع برنامج “على مسئوليتي” على قناة صدى البلد: الرئيس السيسي مهتم بالطرق الداخلية في المحافظات، وصدق على منح هذا المبلغ للوزارة ممثلة في هيئة الطرق والكباري علشان تساعد المحافظات.

وأكد أن التنفيذ لتلك الخطة سيكون على المراحل الأولى منها التى بدأت بالفعل، وتم إسناد 2 مليار جنيه لتعظيم تلك الطرق للاستفادة منها.

مشيرا الى أنه سيتم البدء بـ11 مخافظة، منها محافظات الصعيد، مضيفا: القادم أفضل وأحسن بكتير.