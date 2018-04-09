وزير النقل السعودي يستعرض أوجه التعاون مع الجهات والشركات الفرنسية

وكالات: عقد وزير النقل السعودي الدكتور نبيل بن محمدالعامودي، الاثنين بباريس، سلسلة مكثفة من الاجتماعات واللقاءات الموسعة مع عدد من الجهات الحكومية والشركات الفرنسية لاستعراض فرص العمل والتعاون بين الجانبين السعودي والفرنسي في تنفيذ رؤية (المملكة 2030) لمنظومة النقل والدور…

وكالات:

عقد وزير النقل السعودي الدكتور نبيل بن محمدالعامودي، الاثنين بباريس، سلسلة مكثفة من الاجتماعات واللقاءات الموسعة مع عدد من الجهات الحكومية والشركات الفرنسية لاستعراض فرص العمل والتعاون بين الجانبين السعودي والفرنسي في تنفيذ رؤية (المملكة 2030) لمنظومة النقل والدور الذي ستلعبه الشركات والهيئات الفرنسية في هذا المجال.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى فرنسا.

وشارك وزير النقل اليوم في جلسة النقاش الأولى لمجلس الأعمال السعودي الفرنسي مع وزير التجارة والاستثمار د. ماجد القصبي ووزير التجارة الخارجية الفرنسي جون باتيست لوموان، ورئيس جمعية أرباب العمل.

وتناول وزير النقل موضوع حوكمة قطاع النقل ودور القطاع الخاص من الجانبين السعودي والفرنسي في العمل على بعض المشاريع الكبيرة الخاصة بالبنية التحتية في المملكة العربية السعودية، والدور المهم الذي تضطلع به الوزارة في تحقيق أهداف رؤية (المملكة 2030) وفرص العمل والتعاون المستقبلية المشتركة مع الشركات الفرنسية.

كما اجتمع وزير النقل مع رئيس مجموعة ( ADP ) أوجستين دي رومانت ، وهي مجموعة عالمية تتخصص في تشغيل المطارات ، والتقى أيضا مع رئيس مجموعة النقل العام ( RATP ) ، حيث ناقش الجانبان مجالات التعاون في مجال النقل العام (الحافلات والمترو).