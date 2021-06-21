وزير النقل : الرئيس وجه بإزالة التعديات وسائق قطار حلوان لا يتعاطى المخدرات (فيديو)

أكد الفريق كامل الوزير ، وزير النقل ، أن حادثة اصطدام قطار البضائع بمنطقة حلوان بأتوبيسين عمال تابعين لاحدي شركات الملابس نتيجة أن أتوبيسات العمال خالفوا التعليمات بعدم تواجدهم على خط السكة الحديد في مواجهة القطار.

وقال الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر، إن سائق القطار أعطى إشارات صوتية كثيرة للأتوبيسين، وذلك لعدم قدرته على التوقف فجأة، حيث إنه كان محملا بالرخام ومتوجهة إلي منطقة محطة شق الثعبان.

وأضاف الوزير أن الأتوبيس الخلفي تمكن من التحرك من أمام القطار، إلا أن الأتوبيس الأمامي لم يتحرك، مشيرًا إلى ما تداوله البعض حول أن صاحبه أصيب بالهلع من رؤيته للقطار أمامه ما جعله يفقد القدرة على الحركة، وأخرين يقولون أن الأتوبيس تعطل لهذا لم يتحرك.

وتابع الوزير أن القطار تسبب في سقوط أحد شرفات المنازل المخالفة فوق الأتوبيس الخلفي وهو ما تسبب في حالتي الوفاة، لافتًا إلى أن المسافة بين قضيب القطار والمنازل بتلك المنطقة تقدر بنحو 2 متر فقط.

وأوضح الوزير أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية كلفه اليوم بإزالة التعديات من حرم السكة الحديد، كما أصدر توجيهات بالنزول من صباح الغد لإزالة كل التعديات المخالفة في منطقة حلوان وغيرها.

وأكد الوزير أن حرم خط السكك الحديدية وهي بين قضيب القطار و المباني في المناطق السكنية يقدر بنحو 15 متر و في المناطق الصحراوية 25 متر ، قائلا: المباني خالفت زيادة بعد 25 يناير ، قاصدا ثورة 25 يناير .

وطالب وزير النقل من سكان منطقة حلوان التي شهدت الحادثة بالبحث عن شقق سكنية بديلة آمنة ، مؤكدا على ضرورة إزالة المنازل على جانبي شريط السكة الحديد، وتعويض ساكنيها رغم أنهم معتدين على أملاك الدولة أو اللجوء إلى إزالة خط السكة الحديد وعمل محور له .

وأشار الوزير إلي أن معظم المنطقة التي شهدت الحادثة يوجد بها تعديات من العمال، قائلا: خط قطار نقل الرخام لازم يتشال، خاصة أن الأهالي والعاملين في الورش يجلسون على شريط السكة الحديد .

وأوضح الوزير أن الرئيس السيسي وجه بإنشاء محور الجزائر في منطقة حلوان، وإزالة التعديات الموجودة على خطوط السكة الحديد بمنطقة البساتين، لأن كل الورش سيتم نقلها لمنطقة السخنة مثل منطقة البساتين والمعادي والدويقة .